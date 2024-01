Bárbara Heck divide opiniões ao criticar exclusão de 'participantes padrões' no BBB 24

Ex-BBB 22, Bárbara Heck usou as redes para comentar a estreia da nova edição do reality show da Globo

A ex-BBB Bárbara Heck usou as redes sociais na noite de segunda-feira, 8, para comentar o primeiro dia de Big Brother Brasil 24, da Globo. Durante suas observações sobre os participantes da nova edição, a loira criticou a exclusão de 'pessoas padrões' do elenco.

Tudo começou quando os brothers do BBB 24 participavam da dinâmica do Puxadinho, onde precisaram se dividir em três grupos e escolher seis novos candidatos para completar a temporada. Bárbara, por sua vez, fez questão de deixar sua opinião sobre as escolhas da noite.

"O ódio que o povo tem das padrão, gente, credo", disparou ela em seu perfil no X, antigo Twitter. A fala, no entanto, não foi muito bem vista pelos internautas, que passaram a criticar o posicionamento da ex-BBB 22.

"Coitadinha, ela sofre tanto por ser loira branca e genérica né? Como é rejeitada pobrezinha", declarou uma seguidora. "A pessoa não faz nada na própria edição e não gostou porque o povo não escolheu as plantas que nem ela, por favor, viu", disparou outra.

Após a repercussão, Bárbara Heck deletou os comentários publicados e usou a mesma plataforma para se defender. "Eu tinha até esquecido a quantidade de gente burra nessa rede put* que pariu", concluiu a loira.