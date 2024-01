BBB 24: Saiba como Vinicius Rodrigues perdeu a perna

Atleta paralímpico, Vinicius Rodrigues está no Grupo Camarote do BBB 24. Saiba o que aconteceu para ele ter que amputar uma perna

O atleta paralímpico Vinícius Rodrigues está confirmado no BBB 24 como integrante do Grupo Camarote. Ele pratica atletismo, tem 29 anos e nasceu em Primavera, São Paulo. O rapaz teve que amputar a perna aos 19 anos de idade.

Vinícius contou que teve que amputar a perna esquerda acima do joelho após sofrer uma cidente de moto em Maringá, no Paraná. Enquanto ainda se acostumava com sua nova realidade, ele recebeu a visita da atleta paralímpica Terezinha Guilhermina no hospital. Ela o incentivou a seguir no caminho do esporte. Em poucos meses, ele iniciou os seus treinos de corrida. Ele já disputou os Jogos Parapanamericanos de Lima, em 2019, e também as Paralimpíadas de Tóquio, em 2020, na qual ganhou a medalha de prata.

“Precisei perder uma pedra para conhecer o mundo. Fui para Dubai, Paris, Portugal, Alemanha”, disse ele, que praticou judô quando era criança. Hoje em dia, ele usa uma prótese na perna e trocou a mesma há pouco tempo.

Vinicius é pai de uma menina de 7 anos e está solteiro. Ele diz que entrou no BBB pelo dinheiro do prêmio. “Para aposentar minha mãe e dar uma condição de vida melhor para a minha filha. Hoje ela tem uma condição boa, não tenho o que reclamar. O esporte me proporcionou isso”, disse ele.

Participante do BBB 24 diz que é virgem

Uma curiosidade sobre uma das participantes do BBB 24, da Globo, chamou a atenção nas redes sociais nesta sexta-feira, 5. Isso porque uma mulher que faz parte do Grupo Pipoca revelou que é virgem aos 23 anos.

A participante que fez a revelação é Beatriz. De acordo com o site oficial do reality show, ela disse que é virgem aos 23 anos por escolha. Ela ainda contou que nunca teve um perfil em aplicativos de relacionamento. Hoje em dia, ela está solteira.

“Não tenho medo de ser quem sou, nem de desafios. Se quero uma coisa, vou até o final. Me doo mesmo”, disse ela em sua apresentação. A jovem é vendedora e é formada em Teatro. Ela tem quatro irmãos, é natural de Guarulhos, em São Paulo, e já trabalhou como babá e modelo fotográfica.

Beatriz trabalha em loja no Brás e já foi finalista do Miss Guarulhos Simpatia e Digital em 2022. Ela é fã do cantor Xande de Pilares e gostaria que ele puxasse mutirão por ela.