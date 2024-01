BBB 24: Participante diz que é virgem. Saiba quem é!

Participante do grupo Pipoca do BBB 24, da Globo, uma mulher revela que é virgem aos 23 anos de idade. Saiba quem é!

Uma curiosidade sobre uma das participantes do BBB 24, da Globo, chamou a atenção nas redes sociais nesta sexta-feira, 5. Isso porque uma mulher que faz parte do Grupo Pipoca revelou que é virgem aos 23 anos.

A participante que fez a revelação é Beatriz. De acordo com o site oficial do reality show, ela disse que é virgem aos 23 anos por escolha. Ela ainda contou que nunca teve um perfil em aplicativos de relacionamento. Hoje em dia, ela está solteira.

“Não tenho medo de ser quem sou, nem de desafios. Se quero uma coisa, vou até o final. Me doo mesmo”, disse ela em sua apresentação. A jovem é vendedora e é formada em Teatro. Ela tem quatro irmãos, é natural de Guarulhos, em São Paulo, e já trabalhou como babá e modelo fotográfica.

Beatriz trabalha em loja no Brás e já foi finalista do Miss Guarulhos Simpatia e Digital em 2022. Ela é fã do cantor Xande de Pilares e gostaria que ele puxasse mutirão por ela.

View this post on Instagram A post shared by Beatriz Reis Brasil (@beatrizreisbrasil)

Qual é o nome verdadeiro do MC Bin Laden?

O funkeiro MC Bin Laden, dono do hit Tá Tranquilo, Tá Favorável, de 2015, está confirmado no Grupo Camarote do BBB 24, da Globo. Porém, você sabe qual é o nome verdadeiro dele? O rapaz tem 30 anos e nasceu em São Paulo, capital.

Ele foi batizado como Jefferson Cristian dos Santos Lima, mas é conhecido apenas pelo seu nome artístico. Inclusive, ele já contou que seu nome artístico foi escolhido por ele e por uma produtora no início de sua carreira no funk.

Na época, eles se inspiraram na música ‘Bin Laden não morreu’, que é referência ao terrorista. Por causa disso, o rapaz já teve problema com seu nome, já que não conseguiu visto para os Estados Unidos por causa disso. Hoje em dia, ele pensa em mudar seu nome artístico, mas ainda não escolheu um novo nome para usar em sua carreira na música.