BBB 24: Entenda como será a dinâmica da semana com prova de resistência

Os participantes do BBB 24 iniciaram a competição encarando uma prova de resistência na primeira semana de jogo

O Big Brother Brasil 24 já começou com direito a prova de resistência para os 26 participantes do reality show da Globo. Durante a edição ao vivo de segunda-feira, 8, o apresentador Tadeu Schmidt explicou ao público como será a primeira semana da competição.

Ao longo desta madrugada de terça-feira, 09, os brothers disputam a Prova do Líder, onde o último sobrevivente na atividade ganhará a imunidade e os privilégios. Ainda na edição de terça, ocorrerá a formação do Paredão Triplo.

O indicado do Líder e os dois mais votados da casa disputam a preferência do público para permanecerem no jogo. Na quinta-feira, 11, os telespectadores devem conhecer o primeiro eliminado da edição, que dará adeus ao sonho de conquistar o prêmio final milionário.