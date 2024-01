BBB 24: Saiba quem são os seis participantes do Puxadinho escolhidos pela casa

Outros seis participantes do Puxadinho foram escolhidos e completaram oficialmente o elenco do BBB 24

O elenco do Big Brother Brasil 24 está completo! Após o público escolher Davi e Isabelle para entrar na casa mais vigiada do país, os demais brothers do reality show decidiram quais outros seis participantes do Puxadinho deveriam completar a edição.

Ao vivo, o apresentador Tadeu Schmidt pediu para que os ‘brothers’ se dividissem em três grupos e explicou a dinâmica da noite. Com isso, Raquele, Thalyta e Giovanna foram as selecionadas para preencherem as vagas femininas.

Na sequência, foi a vez dos homens do Puxadinho se apresentarem aos confinados. Juninho, Michel e Lucas Henrique foram os escolhidos de cada grupo e estão oficialmente dentro do 'BBB 24', totalizando 26 participantes no elenco.

Vale lembrar que Davi e Isabelle, escolhidos pelo público, entram na competição imunes ao primeiro Paredão da edição e, com isso, não participam da Prova do Líder.