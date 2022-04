Artistas que performarão na final do BBB 22 gravam vídeo para Boninho

Jão, Matheus e Kauan, Paulo Ricardo e Léo Santana apareceram em vídeo nas redes sociais de Boninho anunciando estão prontos para a final do BBB 22

CARAS Digital Publicado em 26/04/2022, às 20h16

Às vésperas da final do BBB 22, alguns artistas que irão performar no último episódio do programa, que acontece nesta terça-feira, 26, gravaram um vídeo para o Instagram do diretor Boninho (60).

No começo do clipe, Paulo Ricardo (59) disse o famoso "hey Brothers", presente na música de abertura do programa. "Tamo lá na casa mais vigiada do Brasil", disse o cantor.

Jão (27) não conseguiu segurar a animação ao contar de sua apresentação na noite desta terça-feira. "Estou muito feliz que estamos na final do Big Brother 22", disse cantor que se apresentou no Lollapalooza Brasil em março.

A dupla Matheus (27) & Kauan (33) também mostraram toda a alegria por terem sido convidados para performar na grande final do BBB. "É uma honra estar na final do Big Brother", contou Matheus no vídeo publicado pelo marido de Ana Furtado (48).

Já Léo Santana (34), apelidado de "O Gigante" mandou um recado no clipe de Boninho: "Boninho, avisa para geral aí que o gigante vai estar na final do Big Brother Brasil 2022".

Na legenda do vídeo, o diretor do BBB anunciou que já está tudo preparado para a final. "A festa está pronta para essa final", escreveu o diretor que entrou na casa mais vigiada do Brasil.

Confira aqui o clipe publicado por Boninho!