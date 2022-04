Big Brother / ÚLTIMO DIA DE CONFINAMENTO!

BBB 22: Dancinhas, reflexões e despedidas; confira o resumo do último dia

Aproveitando os últimos momentos na casa do 'BBB 22', os brothers oscilaram entre a felicidade e a sensação de despedida; veja o que rolou no resumo do último dia

CARAS Digital Publicado em 26/04/2022, às 20h58