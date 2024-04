Após vencer o BBB 24, Davi relembra embate com Leidy Elin: "Me controlei"

Campeão do 'Big Brother Brasil 24', Davi revelou como se sentiu durante discussão com Leidy Elin e relembrou conselho de Isabelle

Após vencer o Big Brother Brasil 24, Davi Brito participou do Bate-Papo BBB para falar sobre sua trajetória até o prêmio milionário. Na madrugada desta quarta-feira, 17, o baiano relembrou a discussão acalorada que teve com Leidy Elin e confessou que precisou se controlar para não explodir.

“Eu espumei, me controlei”, disse o vencedor da edição - lembrando que a discussão teve início após um Sincerão e terminou com Leidy jogando as roupas do brother na piscina da casa. No momento, ele apenas riu da atitude da sister.

“Eu ri de nervoso. Comecei a procurar táticas. Falei: ‘Meu Deus, o que eu vou fazer com essa menina. Ela jogou minha roupa na piscina. Vai passar batido, não vão fazer nada?'”, afirmou Davi ao ser entrevistado por Thais Fersoza e Ed Gama.

Ele ainda citou um conselho dado por Isabelle, a qual pediu para ele manter a calma após o embate com a transcista. “A minha amiga Isabelle, olha o que uma amiga faz, ela me chamou no cantinho e falou: ‘Às vezes, na vida, é necessário retroceder pra avançar'”, compartilhou. “No final das contas, fez toda a diferença, porque o que ela fez não se faz com ninguém.”, finalizou Davi.

Davi mostra seu look elegante para encontrar Ana Maria Braga

Campeão do BBB 24, Davi já está pronto para participar do café da manhã com Ana Maria Braga no programa Mais Você, da Globo. Na manhã desta quarta-feira, 17, ele mostrou o seu look elegante para o encontro nos estúdios da Globo.

Davi escolheu um terno verde com gravata combinando e camisa branca. Ele mostrou o look em uma foto nos stories do Instagram enquanto estava no hotel, antes de ir para a emissora.

Vale lembrar que Davi está milionário! Ele ganhou o reality show e embolsou a fortuna de R$ 2.920.000, além de outros prêmios que recebeu ao longo das provas e dinâmicas no programa.