Após expulsão de Wanessa, ex-BBB pede fim de Camarotes e sugere solução para Boninho

Ana Paula Costa, a "Bruxinha" do BBB 18, diz que Camarotes estão estragando dinâmica do Big Brother Brasil

Wanessa Camargo (41) foi expulsa do BBB 24 após agredir Davi (21) na madrugada do último sábado, 2. Fora da casa, a atitude da artista contra o motorista e a decisão da produção em tirá-la da casa mais vigiada do Brasil dividiu opiniões. Para Ana Paula Costa (29), a "Bruxinha" do BBB 18, já deu de edições do reality show com Camarotes.

Em entrevista à CARAS Brasil, a influenciadora digital explica que o Sincerão, antigo Jogo da Discórdia está sendo prejudicado por conta da reformulação no formato iniciada em 2020 após fiasco com a décima nona temporada.

"Sou uma pessoa que acredita que a dinâmica de Camarotes tem que ser terminada neste ano. Chegamos num ponto que os Camarotes estão estragando a dinâmica, justamente por não compreender que ali eles são como todo mundo. O BBB 24 virou tudo que virou por que acreditam que o Davi não quer os Camarotes lá dentro. E se não tivesse Camarotes, a dinâmica teria sido outra", afirma.

Para Ana Paula Costa, A Fazenda, atração rural da Record, já se consolidou com famosos em seu formato. A ex-BBB já foi cotada algumas vezes para a atração concorrente, mas nunca entrou de fato no elenco oficial.

"Já está completamente desagradável ficar essa comparação quem merece ou não estar lá dentro. E essa comparação só de da por essa mistura. Vamos deixar os artistas para a Fazenda e os anônimos pro BBB", destaca.

Com a expulsão de Wanessa Camargo na atual edição e MC Guimê (31) na anterior, a influenciadora sugere para que Boninho (62) repense o formato e retorne às origens em que somente anônimos inscritos participavam. Antes disso acontecer, no entanto, ela acredita que uma edição com ex-BBBs seria sucesso de audiência.

"Tenho uma ideia bem melhor! Substituir os camarotes por ex-bbbs. Ano que vem serão 25 anos de BBB, seria um prato cheio colocar ex-bbbs para celebrar. O Brasil iria parar, já imaginou Gil do Vigor na mesma edição de Lia Kley e Anamara. Fica a dica Big Boss", conclui.