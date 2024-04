Após eliminação no BBB 24, Alane e Beatriz revelam se já falaram com Deniziane

Alane, Beatriz e Deniziane formaram um trio no BBB 24, e após a saída do reality, elas revelaram se já conversaram com primeira eliminada do grupo

Alane e Beatriz se encontraram nos Estúdios Globo na tarde desta segunda-feira, 15. Elas foram as últimas eliminadas do Big Brother Brasil 24, que chaga ao fim nesta terça-feira, 16.

As duas eram muito próxima de Deniziane, a nona eliminada do reality show, e revelaram ao Gshow se já tinham conversado com a fisioterapeuta após deixarem a competição. As ex-sisters explicaram que ainda não conseguiram falar com a amiga, mas garantiram que acontecerá o reencontro das Meninas Superpoderosas do BBB.

"Eu nem vi meu celular, meu celular não tem nem chip", confessou Alane sobre ainda não ter falado com a ex-sister. "A gente vai ver, vai falar com ela. Anny, um beijo para você, danada. Não bloqueia a gente, não", pediu a vendedora do Brás. "Espero que você ame a gente ainda", acrescentou a bailarina.

Vale lembrar que Alane e Beatriz ficaram preocupadas por terem apoiado o envolvimento de Isabelle com Matteus, que viveu um affair com Deniziane no começo do programa.

Deniziane relata nova crise de ansiedade após o BBB 24

Ex-participante do BBB 24, a fisioterapeuta Deniziane Ferreira usou as redes sociais para compartilhar um novo desabafo a respeito das crises de ansiedade que tem enfrentado desde que saiu do reality show da TV Globo. Recentemente, ela revelou que se sentia assustada e que nunca havia passado por isso antes.

Na tarde deste domingo, 14, Anny, como é chamada carinhosamente pelos fãs, contou que passou por um novo episódio de ansiedade. Em seus stories no Instagram, a ex-BBB publicou uma foto segurando o filho e relatou, através de um longo texto, como ocorreu a situação.

"Aquilo que enfrentamos silenciosamente vai muito além do que as pessoas percebem sobre nós. Os esforços diários que dedicamos e os momentos em que somos levados ao limite são frequentemente desconhecidos pelos outros. O que é dito e visto sobre nós, é apenas uma pequena parte da nossa verdadeira jornada. Por isso, jamais se culpe por ser ansioso", começou. Confira o desabafo completo!