BBB 24: Alane diz que Leidy Elin atrapalhou seu jogo: ‘Fofoqueira'

No Mais Você, Alane disse ainda que poderia ter equilibrado as emoções em alguns momentos do reality e relembra conselho de Davi

No papo com Ana Maria Braga após ser eliminada do BBB 24, Alane contou para a apresentadora nesta segunda-feira, 15, que Leidy Elin atrapalhou o seu jogo na casa durante uma dinâmica do Mais Você.

A respeito de Leidy Elin, Alane disse que a aliada se transformou em oponente em determinado momento do jogo: "Não vou sabonetar, não sabonetei lá e não vou sabonetar aqui. Lembro de uma confusão que tive com a Leidy... (...) Fui vista como fofoqueira. Eu sei que eu sou (fofoqueira), mas fui vista como fofoqueira na casa. Gosto muito dela, mas era uma aliada que acabou virando uma oponente", recordou.

A bailarina ainda contou um arrependimento e disse o que não faria de novo na casa e falou sobre o que ela acha que a deixou de fora da grande final do reality: "Os 'vacilômetros', né... Não esconderia um copo, não pegaria flor da decoração para dançar carimbó. (...) Foi um erro mesmo, se eu pudesse melhorar... Eu chorei, fiquei mal", disse ela sobre o momento em que recebeu uma advertência da produção ao pegar flores da área externa da casa.

"O que faltou para eu estar na Final, apesar de achar que eu merecia estar na Final, é... eu poderia ter sido um pouco mais de razão em alguns momentos. O Davi sempre me dava esse conselho, porque eu sou muito coração, e ele falava que eu poderia equilibrar um pouco. (...) Eu tentava aplicar em alguns momentos e não conseguia", disse Alane, ressaltando que não tinha estratégia de jogo na casa.

Alane reage ao descobrir sua porcentagem de eliminação

A ex-BBB Alane participou do programa Bate-papo BBB após ter sido eliminada do reality show na semifinal. Durante a entrevista, ela reagiu ao ver que foi eliminada com apenas 51,11% dos votos do público, menor porcentagem da temporada.

"Caramba, por muito pouquinho eu não fiquei. Estou menos pior agora. É uma conquista, uma vitória saber que as pessoas realmente tentaram fazer eu ficar. Fico muito feliz com isso", disse ela.

Então, ela analisou as outras porcentagens que viu na tela. "Caramba, como é que a Bia saiu com 82%? A Raquele com 87%?", disse ela. Então, Thais Fersoza explicou: "Então, teve muito a ver também, na época, com quem que estava indo, né? Com dois amigos...".