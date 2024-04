Fora do BBB 24, Alane fica eufórica ao encontrar Beatriz

Últimas eliminadas do Big Brother Brasil 24, Alane e Beatriz se encontraram na tarde desta segunda-feira (15) nos Estúdios Globo

Alane e Beatriz se encontraram pela primeira após deixarem o Big Brother Brasil 24. O encontro entre a bailarina e a vendedora aconteceu nos Estúdios Globo nesta segunda-feira, 15. Assim que se viram, as duas deram um longo abraço, e falaram sobre o carinho que estão recebendo do público.

"Amiga, 50 anos depois!", comemorou a paraense. Em seguida, Beatriz falou sobre a torcida da amiga. "É tanta coisa boa aqui fora, Alane. Você já viu? Tem muita gente que te ama, Alane! Muita coisa top! Você brilhou! Você viu o Pará ontem? Todo mundo se reunindo, a coisa mais linda!", disse a paulista.

As ex-sisters, que dividiram não apenas visões de jogo, como também os figurinos durante o confinamento, brincaram sobre continuar dividindo o guarda-roupa fora do programa. "Você fica com a minha blusa e eu fico com a sua calcinha", avisou a bailarina.

Vale lembrar que Beatriz deixou o BBB 24 na última quinta-feira, 11, com 82,61% dos votos do público após enfrentar Davi e Isabelle no Paredão. Já Alane disputou a permanência no jogo com a manauara e Matteus, e foi eliminada do reality show neste último domingo, 14, com 51,11% dos votos.

Alane aponta seu maior erro e maior acerto no BBB 24

Eliminada do BBB 24 na semifinal, Alane ficou confinada por 98 dias no reality show e refletiu sobre sua trajetória. Em uma entrevista nos bastidores da Globo nesta segunda-feira, 15, ela contou quais foram seus maiores erros e acertos no confinamento.

"Meus maiores erros foram o vacilômetro e os momentos em que eu guardei coisas para mim. Eu poderia ter falado mais, exposto mais o jogo que acontecia na minha cabeça. Mas, por medo de errar, não falava. Vejo que eram coisas coerentes com o que estava acontecendo", afirmou ela.

"E o meu maior acerto – e acho tão óbvio falar isso – foi ter sido eu mesma e estar aberta a aprender. Aprendi muito no programa. Quando entrei, pensei que estivesse muito pronta, que não erraria, que estava preparadíssima. Conforme foi passando, eu vi que ainda tinha muito a aprender [...]", ressaltou. Saiba mais!