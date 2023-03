Antes do BBB 23, Dania Mendez protagonizou barraco na TV

Dania Mendez já tinha experiência prévia em reality shows antes do BBB 23

Dania Mendez (31), a intercambista mexicana que sofreu assédio no BBB 23, deixou o programa nesta sexta-feira, 17. A influencer vai retornar para o reality La Casa dos Famosos, mas essa não foi a primeria vez da musa sendo vigiada em uma competição televisionada. Em 2019, Dania Mendez fez parte do Acapulco Shore, da MTV, e protagonizou um barraco na TV.

Com experiência prévia em reality shows antes do BBB 23, a influenciadora digital ficou famosa por estrelar duas temporadas do Acapulco Shore como competidora, entre 2019 e 2020. Com mais de 3 milhões de seguidores em seu Instagram, Dania Mendez ganhou fama como barraqueira e explosiva na produção, protagonizando inúmeros barracos com os participantes.

A situação que alavancou essa reputação e aumentou a fama da influencer foi uma briga no reality. No Acapulco Shore, Dania Mendez jogou uma garrafa d'água em uma colega de confinamento durante uma discussão. A cena viralizou na internet e voltou aos radares dos internautas quando a participante foi anunciada como intercambista no BBB 23.

A influencer começou a fazer sucesso no TikTok em 2020, ultrapassando quatro milhões de seguidores na plataforma. Além de apresentar o programa Los 40 MX, ela já participou do clipe de Más de la Una, do cantor Maluma.

Dania Mendez sofreu dois casos de assédio no BBB 23 durante a Festa do Líder na última quarta-feira, 15. Os responsáveis pela importunação sexual foram os ex-participantes MC Guimê (30) e Cara de Sapato (32), que deixaram o programa na manhã seguinte à festa após serem expulsos.

Depois do anúncio, Dania Mendez comentou sobre as expulsões no confessionário: "Entendo que aqui, no Big Brother, cuidam das mulheres e as protegem. E isso eu valorizo e agradeço muito. Sei que eles vão ter um melhor entendimento e vão processar da melhor maneira. Confio em Deus que assim seja. Que entendam que toda ação tem uma reação". Dania Mendez deixou o reality brasileiro após três dias de confinamento, por ordem do Big Boss. Ela retorna ao programa La Casa dos Famosos para continuar competindo pelo prêmio mexicano.