André Martinelli critica brothers sobre corpo de Yasmin Brunet: 'Está todo mundo vendo'

Em entrevista ao Críticos do BBB, quadro da Contigo! e da CARAS Brasil, André Martinelli opinou sobre o que levou Nizam a deixar o reality

André Martinelli, veterano do BBB, foi direto ao ponto em entrevista ao Críticos do BBB, quadro da Contigo! e da CARAS Brasil. Durante o bate-papo, ele opinou sobre o que levou o brother Nizam a deixar a casa mais vigiada do Brasil e criticou brothers sobre corpo de Yasmin Brunet: "Está todo mundo vendo".

"Isso pesou, porque essa história [das falas do corpo da Yasmin Brunet] continuou rendendo e eles não assumiram. Eles tiveram oportunidade de assumir. A pessoa chegou na frente deles e falou: 'Foi isso?'. E eles responderam: 'Não, não foi'. Às vezes, a gente olha e fala: 'Gente, eles esqueceram que tem câmera ali? Está todo mundo vendo'", declarou o ex-BBB 13 sobre as críticas de Rodriguinho, Nizam e Vinicius Rodrigues ao corpo de Yasmin Brunet.

André Martinelli entregou o motivo que acredita que levou a eliminação de Nizam, com 17,14% de votos de permanência em relação a Raquel Cardoso e Pitel. "O que mais pesou na eliminação do Nizam foi o fato dele ter criado aquela história com a Vanessa [Lopes], de não ter conseguido aguentar aquela pressão e ela ter desistido".

"Acho que isso dele ter criado a primeira história com ela, ela ter desistido e ele ainda estar no jogo depois de ter mentido e meio que manipulado ela, soou muito negativamente para ele", acrescentou o ex-BBB 13.

Sem torcida declarada para a edição do reality show, André Martinelli também ponderou sobre a decisão do quarto paredão do BBB 24: "Quando vi que o Nizam ia para o paredão, pensei que ele estava sendo o vilão do Big Brother, então, o que vai ser sem ele? Com o que ele estava causando e tudo mais".

CONFIRA A ENTREVISTA COMPLETA: