BBB 24: Mãe de Vanessa Lopes diz que Nizam foi 'bom na manipulação'

Em entrevista à CARAS Brasil, Alisson Ramalho e Lica Lopes, pais de Vanessa Lopes, avaliaram o jogo de Nizam antes de sua eliminação do BBB 24

Alisson Ramalho (42) e Lica Lopes (44), pais de Vanessa Lopes (22), não se surpreenderam com as atitudes de Nizam (32) durante o BBB 24. Em entrevista à CARAS Brasil, os empresários comentaram a visão de jogo da filha e classificaram o brother como um "bom manipulador".

"Não adianta. O cara é muito bom na manipulação dele, é impressionante. Tem que esperar o tempo passar para ver se a máscara vai caindo", começou Lica, na conversa que aconteceu antes de Vanessa desistir do reality e de Nizam ser eliminado do BBB .

"Não é questão de imaturidade [da Vanessa], tem gente mais velha que está caindo. É questão do cara ser um excelente articulador. Ela é uma menina muito criativa, já deve ter criado na cabeça dela um milhão de fanfics. Mas ela está perdida, e não tem todas as informações."

Para o empresário, é fácil os telespectadores terem uma visão diferente dos brothers confinados no programa. Ele ainda acrescenta que não se surpreendeu com a postura do executivo de contas, já que é comum que participantes assumam uma postura mais articuladora no jogo.

"Temos uma visão que, obviamente, eles lá no jogo não vão ter. Ao mesmo tempo que estamos apreensivos, por outro lado a gente entende. No caso do Nizam, existem vários participantes que estão envolvidos naquela articulação de jogo."

"Para o público fica muito claro. Eu não me espanto, o jogo é um pouco disso também, mas a gente sabia que lá dentro iam ter participantes com essa estratégia de manipulação", finaliza. A criadora de conteúdo desistiu do BBB 24 na última sexta-feira, 19, e se tornou assunto na web após criar teorias na casa. Até o momento, ela não se pronunciou nas redes sociais.

Após a saída, os participantes conversaram e ficaram mal com a decisão da companheira. Eles foram orientados a arrumar as malas dela. Wanessa Camargo chorou e Nizam contou que mais cedo a influenciadora sugeriu que os dois apertassem o botão da desistência juntos: "Eu acho que ela não está bem de verdade", falou Yasmin Brunet.

CONFIRA TRECHO DA ENTREVISTA DOS PAIS DE VANESSA LOPES À CARAS BRASIL: