BBB 24: Pai de Vanessa Lopes torce por aproximação com Yasmin Brunet

Em entrevista à CARAS Brasil, Alisson Ramalho e Lica Lopes, pais da sister do BBB 24, abriram o jogo sobre a relação da filha com Yasmin Brunet

Vanessa Lopes (22) e Yasmin Brunet (35) deram o que falar ao entrar no BBB 24. As duas teriam um desentendimento fora do reality, e muitos espectadores criaram expectativas para como seria o encontro delas na casa. Porém, para Alisson Ramalho (42) e Lica Lopes (44), pais da tiktoker, as duas podem se aproximar ainda mais fora do programa.

"Acho que foi a coisa que o público mais esperava como ia ser o encontro [no BBB], e achei muito bonito. A Vanessa não é de rivalidade em nenhum gênero", diz o empresário, em entrevista à CARAS Brasil. "São duas meninas com famílias maravilhosas, criação maravilhosa também."

O pai da influenciadora ainda diz que admira o cuidado que Luiza Brunet (61), mãe de Yasmin, tem com a filha e como ela a defende nas redes sociais. "Tenho visto a preocupação dela com a filha, o cuidado dela, que é o mesmo do lado de cá."

"Elas mostraram momentos descontraídos, a aproximação é uma coisa que vai ser de cada uma mesmo", explica ele, que torce para uma resolução entre as duas. "Espero que aqui fora elas possam perdurar e levar, não tem necessidade de criar inimizade."

Para a mãe da influenciadora, a repercussão do desentendimento entre as duas acabou sendo maior do que a própria rusga. "Muito dessa rivalidade que as pessoas estavam esperando foi plantada, muito mais do que realmente existia. Elas mostraram muito isso no programa, e acho que elas vão sair e se entender muito mais."

A criadora de conteúdo desistiu do BBB 24 na última sexta-feira, 19. Ela se tornou assunto nas redes sociais após criar teorias na casa e diversos internautas apontaram que a tiktoker não estaria bem em relação a sua saúde mental. Até o momento, ela não se pronunciou nas redes sociais.

Após a saída, os participantes conversaram e ficaram mal com a decisão da companheira. Eles foram orientados a arrumar as malas dela. Wanessa Camargo chorou e Nizam contou que mais cedo a influenciadora sugeriu que os dois apertassem o botão da desistência juntos: "Eu acho que ela não está bem de verdade", falou Yasmin Brunet.

CONFIRA TRECHO DA ENTREVISTA DOS PAIS DE VANESSA LOPES À CARAS BRASIL: