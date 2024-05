Cleansing oil: confira os benefícios do produto e garanta seus favoritos para o skincare

Lencinhos demaquilantes são coisa do passado! Hoje, uma das maiores tendências para uma rotina de skincare é o cleansing oil, que chegou para substituir os outros produtos de remoção de maquiagem. Feito à base de óleo, limpa profundamente, removendo todos os vestígios de maquiagem e outras impurezas. Também desobstrui os poros e hidrata o rosto - tudo isso sem ressecar ou agredir a epiderme.

Além de ser extremamente simples de usar, ele é adequado para todos os tipos de pele. Os óleos presentes em sua fórmula não tornam a epiderme mais oleosa, mas ajudam a dissolver os resíduos acumulados e as propriedades emulsificantes do produto garantem que ele seja completamente removido.

Para utilizá-lo, basta aplicar três pumps do produto e massagear por alguns minutos em todo o rosto. Esse passo é crucial, pois o atrito permite que o óleo penetre na pele para uma limpeza eficaz. Depois, molhe o rosto com água morna para emulsificar o produto e enxágue com água fria. Se necessário, use um sabonete facial em seguida e finalize com o hidratante adequado para o seu tipo de pele. Tranquilo, né?

E se você deseja garantir um cleansing oil incrível para a sua rotina, nós podemos te ajudar. Selecionamos diversas opções de produtos para você conhecer e escolher seu favorito no Mercado Livre. Olha só:

1. Cleansing Oil Gokujyun, Hada Labo: https://mercadolivre.com/sec/1M3ULcA

Desenvolvido para remover as impurezas e maquiagens da pele, esse cleansing oil é formulado com um blend de óleo de oliva e jojoba e dois tipos de ácido hialurônico, deixando a pele limpa e hidratada.