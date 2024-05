Fã viraliza ao pegar carona com Chris Martin, do Coldplay, e afirma: "Ele está solteiro"

Vocalista do Coldplay encontrou uma fã a caminho de um festival e a ajudou; Chris Martin teria terminado noivado de longa data com a atriz Dakota Johnson

Conhecido a simpatia com os fãs, Chris Martin, vocalista do Coldplay, virou assunto na web ao viralizar nesta terça-feira, 28, após dar carona para uma fã com dificuldade de andar durante o festival BBC Radio 1’s Big Weekend, em Luton, na Inglaterra. Saundra Glenn, de 64, elogiou o astro do Coldplay e confidenciou um suposto término do cantor com a atriz Dakota Johnson.

Saundra Glenn estava a caminho do BBC Radio 1’s Big Weekend, em Luton, na Inglaterra, quando recebeu ajuda de Chris. Em um post no Twitter ela compartilhou uma foto dos dois e disse: “Esse foi o momento em que Chris Martin me viu com dificuldade para andar, mandou parar o carro e me deu uma carona”.

Depois, em uma entrevista à BBC, a mulher deu mais detalhes sobre o encontro com o astro. Ela estava indo para o festival quando a osteoartrite e “um quadril direito problemático” a fizeram com que tivesse que parar sua caminhada a caminho da bilheteria de acessibilidade.

Enquanto descansava contra uma cerca, Saundra contou que um Mercedes preto parou ao lado dela e uma mulher dentro do veículo lhe ofereceu uma carona. “A porta se abriu e eu disse: ‘Oh, esse é o Chris Martin, eu não posso entrar com ele’. E eles disseram: ‘Sim, você pode’”, contou.

That moment when Chris Martin @Coldplay saw me struggling to walk, stopped and gave me a lift to #BBC Accessible.

Xx

We had a lovely chat too. Plus he likes #Luton.



I loved his #song for us.



What a booming amazing time. And what a decent bloke ❤️#BigWeekend#SeeMyLutonpic.twitter.com/BgQooFXcWe — Saundra Glenn 💙 (@OfficialSaundra) May 26, 2024

Ela revelou que até considerou voltar para casa para assistir ao show na televisão.“Mas pensei que amava Coldplay e nunca pensei que teria outra chance de vê-los na minha cidade natal”, completou. “Tenho 64 anos, Chris, não vou a festivais, vim só para te ver e agora que te vi, posso ir para casa”, disse Saundra, lembrando da conversa que teve com o vocalista do Coldplay.

Chris Martin ainda ajudou a fã quando chegaram no festival: “Quando chegamos à área dos artistas, ele não me deixou lá, ele disse ‘pegue o carrinho de golfe e certifique-se de que Saundra chegue ao seu destino’”, disse ela. “É o fato de ele estar ciente da deficiência, ele é uma pessoa tão gentil”, finalizou a fã.

Questionada sobre o uso da palavra 'solteiro' por fãs de Dakota, ela retrucou: "É sério? Há coisas mais importantes com que se preocupar do que o status do relacionamento do Chris nesse momento", escreveu, com um emoji de frustração no final da frase.

Chris Martin e Dakota Johnson estavam juntos desde o final de 2017, e anunciaram o noivado em março deste ano - mas uma fonte próxima ao casal revelou à Revista People que os dois sempre mantiveram seu romance privado, incluindo a notícia de seu noivado. O vocalista e a atriz "ficaram noivos há anos, mas não tinham pressa em se casar”, disse a fonte.