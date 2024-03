Chris Martin fica noivo de Dakota Johnson e reação da ex é revelada

O cantor Chris Martin, do Coldplay, teria pedido a atriz Dakota Johnson em casamento depois de seis anos de namoro, diz jornal

O cantor Chris Martin, do Coldplay, e a atriz Dakota Johnson podem estar noivos! De acordo com o jornal The Mirror, uma fonte contou que o artista pediu a amada em casamento depois de seis anos de namoro.

O noivado aconteceu de forma discreta e eles começaram a contar para as pessoas mais próximas deles. Inclusive, todos dizem que eles estão mais apaixonados do que nunca, mas não demonstram pressa para oficializar o casamento. A fonte ainda revelou que o casal recebeu a benção da ex-mulher dele, a atriz Gwyneth Paltrow, e dos filhos dele, Apple e Moses.

Os rumores de noivado surgiram quando ela foi vista com um anel de esmeralda há poucas semanas e foram aquecidos com a entrevista recente dela, na qual ela disse que ama ser madrasta dos filhos de Martin.

Chris Martin mostrou boa forma na praia

Além de promover um espetáculo no palco, Chris Martin, o vocalista da banda Coldplay, deu um show de simpatia ao surgir se refrescando na Praia de Ipanema, na zona sul do Rio de Janeiro, em março de 2023.

Acompanhado de dois seguranças, o artista internacional foi flagrado enquanto pegava um bronze na praia carioca.

De bermuda e peitoral definido, o astro deu vários mergulhos e não economizou em sorrisos enquanto renovava as energias para se preparar para maratona de shows na cidade.

Ao deixar o local, o astro pop caminhou pela orla da praia e mostrou toda a sua boa forma. Chris está hospedado junto com a namorada, Dakota Johnson, em um hotel próximo da região.

Foto: Ag News/ Dilson Silva e JC Pereira