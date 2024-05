Nivea Stelmann cobra Record por direitos de reprises: "É chato"

Nivea Stelmann compartilhou que, desde o fim de seu contrato, a Record deixou de pagar pelos direitos de reprise das novelas nas quais ela atuou

A atriz Nivea Stelmann compartilhou que, desde que seu contrato chegou ao fim, a Record deixou de pagar pelos direitos de reprise das novelas bíblicas nas quais ela atuou. Na emissora, ela esteve em produções como Os Dez Mandamentos (2015) e A Terra Prometida (2016).

"Eu sei que não sou a primeira atriz a falar isso, todo mundo fala. É puxado, não quero trabalhar numa empresa onde tenho que ficar 'oi, paga o que eu tenho direito?'", falou ela em entrevista ao podcast VacaCast.

"Vocês [Record] estão reprisando a novela, eu tenho direito. Vocês venderam para os Estados Unidos, já vi a novela passando aqui, venderam [para outros lugares] e eu tenho direito. Dá para pagar o que eu tenho direito? É chato ficar cobrando", completou a artista.

Apesar disso, Nivea disse que até faria uma nova novela bíblica na Record e que gostou da experiência. "Mas a gente iria ter que negociar muito bem negociado, porque tenho problemas lá de pagamento", completou Nivea.

Nivea Stelmann revela decisão sobre sua carreira

A atriz se mudou para os Estados Unidos em 2017 com o marido, Marcus Rocha e os filhos, Miguel Frias e Bruna Stelmann, e veio ao Brasil somente para fazer pequenas participações na TV. Suas últimas aparições foram em 2019, na novela Verão 90 e no humorístico Tô de Graça, do Multishow.

Recentemente, Nivea Stelmann falou sobre sua aposentadoria.“Cada vez mais eu estou querendo parar com isso, estou meio que aposentando real e não é blefe não, sabe?", disse ela.

"Meus contratos estão acabando e eu realmente não estou renovando, as pessoas estão me procurando pra fazer e eu estou dizendo não. Eu não estou mais com vontade, real, igual quando eu falei: ‘olha, eu estou desistindo de ser atriz’ e as pessoas, ‘ah, até parece, é porque a Rede Globo não quer mais ela, então ela está dizendo isso’”, analisou.