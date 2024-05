Thiago Oliveira e Bruna Matuti contam como planejaram aniversário da filha nos EUA

Em entrevista à CARAS Brasil, Thiago Oliveira e Bruna Matuti deram detalhes do aniversário de 1 ano da filha, Ella, realizado em Orlando

Thiago Oliveira (39) e Bruna Matuti (38) encantaram a web ao compartilhar a comemoração do primeiro aniversário da filha, Ella. Em entrevista à CARAS Brasil, a influenciadora conta como planejou o momento especial —que contou com a presença da família e muita emoção.

O jornalista e sua esposa viajaram para Orlando, nos Estados Unidos, acompanhados dos sogros. Ela afirma que conhecer os parques da Disney era um sonho da família inteira, e ainda mais para Thiago que desejava apresentar o local para seus pais.

"Foi muito emocionante, vir para a Disney era um sonho para todo mundo", diz. "É um marco, um ciclo se fechou desde que a Ella nasceu e que sobrevivemos esse ano. Estamos muito emocionados, é uma novidade para todos e para nós também. Passou muito rápido."

A influenciadora conta que, inicialmente, a ideia era visitar o país em outubro do ano passado para celebrar o seu aniversário. "Mas nossos pais não tinham passaporte nem visto, então, não ia dar tempo hábil de ficar tudo pronto."

Foi então que, pensando em outra data que seria possível para realizar a viagem, surgiu a possibilidade de comemorar o primeiro ano de Ella em Orlando, para que a família toda aproveitasse a viagem especial. "Pensamos: 'Por que não o aniversário dela?'. E deu tudo certo."

O aniversário repercutiu bastante nas redes sociais e rendeu muitos elogios, tanto para a festa, quanto para a família. Thiago Oliveira conta que a pequena recebeu diversos parabéns dos internautas. "Fala aí filha: 'Sim, recebi muitos parabéns'", brinca ele, com a filha no colo.

"Foi emocionante ver que as pessoas gostaram [do aniversário], foi feito com tanto carinho. Pensamos em cada detalhe, e todo mundo falando que a festa estava linda. Ficamos muito felizes", acrescenta a influenciadora.

CONFIRA FOTOS DO PRIMEIRO ANIVERSÁRIO DE ELLA, FILHA DE THIAGO OLIVEIRA E BRUNA MATUTI: