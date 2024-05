Bia Gadia foca esforços em arquitetura humanizada, saudável e sustentável

Arquiteta é especialista em tornar ambientes hospitalares em locais mais acolhedores para clientes e colaboradores

Bia Gadia, arquiteta e urbanista, se destaca no cenário sustentável e humanizado no Brasil. Especialista em arquitetura hospitalar, design de interiores, neurociência aplicada e mestre em inovação em saúde, sua trajetória é marcada por projetos que combinam funcionalidade, sofisticação e um profundo compromisso com o bem-estar.

Natural de Rio Verde, interior do estado de Goiás e formada em Uberlândia, Minas Gerais, iniciou sua carreira no Rio de Janeiro, em 2001, se destacando por seu estilo de abordagem. Quando se mudou para Barretos, em SP, foi convidada pelo diretor do Hospital de Amor, Henrique Prata, para atuar no IRCAD, o primeiro centro de treinamento em cirurgia videolaparoscópica e robótica na América Latina. “Se você tem o brilho no olhar e ama o que faz, não tem como dar errado”, garante.

Esse foi um divisor de águas em sua vida, trazendo-lhe reconhecimento e a conquista do XIII Grande Prêmio de Arquitetura Corporativa – Hospital Obra Realizada, fato que destacou a sua capacidade de integrar tecnologia e humanização.

“Sempre defendi que devemos ir além da estética e da funcionalidade, buscando proporcionar qualidade de vida. Esse princípio é evidente na Gadia House, minha residência, que faz parte do projeto-piloto da GBC Brasil, referencial casa sustentável e também certificada nível A pelo HBC Brasil – Casa Saudável”, revela.

O local foi premiado no I Prêmio Saint-Gobain – Habitat Sustentável, e é um exemplo de construção com uso de EPS Isopor®, oferecendo propriedades térmicas e acústicas. “A técnica construtiva me deixou ganhar pontuações que outros profissionais não atingiam”, explica.

O Hospital Blanc, em São Paulo, é outro exemplo de sua visão. “Ele foi um desafio, mas tive a autonomia de propor o melhor, com o conceito de encantar em cada detalhe, responsável pela qualidade dos processos assistenciais, focado na experiência e na satisfação”, diz.

A proposta conta com um bistrô lounge VIP, especialmente feito para proporcionar conforto e acolhimento, dispondo de poltronas privativas, serviço de streaming, painel para acompanhar o andamento de cada cirurgia, uma área verde externa e uma gastronomia assinada pelo chef Henrique Fogaça.

“Essa é uma ferramenta de transformação social. Acredito que ambientes bem pensados estão ligados diretamente à prevenção e à promoção da saúde. É nesse contexto a arquitetura se cruza com a medicina. Onde antes o foco de uma era na edificação, e a outra na doença. Hoje, ambas caminham juntas e seguem integrando as áreas preventiva, preditiva, participativa e personalizada”, enfatiza.

Atuando desde 2002 no mercado nacional e internacional, a empresa Bia Gadia Arquitetura & Design é reconhecida por sua expertise e compromisso nas áreas sustentáveis, saudáveis e humanizadas, desenvolvendo projetos diversificados. Além do hospitalar, incluem-se também os corporativos, residenciais, urbanísticos, cenográficos, designers, arquitetura de interiores e muito mais.

“Buscamos sempre inovar, colocando os usuários no centro da estratégia e, ao reunir diversas perspectivas e conhecimentos, a cocriação é estimulada, resultando em soluções mais criativas e eficazes”, finaliza.

Site: https://biagadia.com.br

Instagram: @biagadiaarquiteturaedesign