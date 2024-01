BBB 24: Pai galã de Vanessa Lopes chama atenção na web; veja fotos

Pai da influenciadora Vanessa Lopes, o empresário Alisson Ramalho chamou atenção dos fãs do BBB 24 por sua beleza e jovialidade

É provavel que Vanessa Lopes (22) não imagine o sucesso que seu pai, Alisson Ramalho (42), tem feito nas redes sociais durante o BBB 24. Considerado um galã por diversos internautas, o empresário já soma quase 400 mil seguidores em seu perfil do Instagram.

Além do sucesso no Instagram, o pai da sister do BBB 24 também acumula milhares de fãs em seu perfil do TikTok. Na web, ele costuma compartilhar cliques da sua rotina saudável, momentos especiais ao lado da esposa, Lica Lopes (44), e mensagens de motivação.

Para além das redes sociais, Ramalho é reconhecido no mercado de franquias, já tendo atuado com marcas como Boticário, Microlins, Instituto Embelleze e Grupo Prepara. Ele também é um dos fundadores do Grupo Sobranchela Design, ao lado dos empresários Marcos e Fernanda Barriviera.

O empresário é casado com Lica há 25 anos e, além de Vanessa Lopes, eles são pais de Alicia (12). O casal costuma chamar atenção pelo estilo de vida saudável e também pela jovialidade que possuem. Em dezembro de 2022, os dois foram convidados para a Farofa da Gkay.

Em novembro do ano passado, os dois fizeram uma renovação de votos em uma cerimônia íntima. "Obrigado por dividir a vida comigo. Companheiros, incansáveis, otimistas, apoiadores, admiradores, trabalhadores e mega parceiros", escreveram na ocasião.

Com a entrada da influenciadora no reality, Ramalho compartilhou uma homenagem à filha no Instagram. "Filha, estou muito feliz por você, é uma mulher incrível, carismática, amável, guerreira, justa e ousada. Estarei torcendo muito, seja luz, seja você, viva e aproveite. Te amo e conte sempre comigo."

