BBB 24: Tudo é culpa do Davi? Marketing negativo pode não ser bom para Wanessa Camargo

Obsessão de Wanessa Camargo por Davi tem feito artista ser alvo de críticas intensas nas redes sociais

Obcecada em falar mal de Davi pelos quatro cantos da casa do BBB 24, Wanessa Camargo tem atraído uma onda de críticas intensas nas redes sociais. O debate sobre a atitude da artista no jogo tem sido tão grande, que seus pais precisaram vir a público buscar justificativas para defender a sister. Por conta disso, a situação tem gerado questionamentos se o convite do programa foi bom para a carreira da cantora.

A repercussão das falas da sister tem provocado comentários negativos e muitos debates sobre as nuances do racismo. Algumas pessoas acreditam que ela estaria tentando difamar aos poucos o rapaz, que até o momento tem se despontado como o favorito ao grande prêmio.

Irredutível, Wanessa já disse que não se importa em ser eliminada por conta de suas convicções quanto ao Davi e que gostaria de ajudar outras mulheres que são vítimas de ações de homens como o colega. No entanto, fora do programa poucas pessoas têm conseguido enxergar, de fato, o que ela tem afirmado.

Desde que a cantora foi anunciada no BBB 24, admiradores de seu trabalho passaram a se questionar qual o motivo que a fez aceitar o convite. Ao entrar no programa, ela mesma respondeu: quer que todos a conheçam de verdade. Mas afinal, tem valido a pena? Pelo jeito, não.

Apesar de ser um forte nome dentro da música pop brasileira, Wanessa nunca teve uma carreira impecável e com muitos sucessos. A artista ficou conhecida por embarcar em diversas tentativas dentro de seu gênero e acabou vivendo seu auge entre 2000 e 2010. Entrar no reality da TV Globo seria uma oportunidade de rescrever sua história e de dar um novo passo.

Em um tempo onde o marketing negativo também é visto como algo igualmente positivo e importante para se estruturar na mídia, talvez nem ao menos desta forma ela deve se reerguer. Prova disso são a falta de interesse do público por suas músicas, que ainda não estão retornaram às paradas como costuma acontecer com camarotes de outras edições.

Além disso, Wanessa não atriu novos seguidores, nem interesse em suas mais recentes do álbum Livre, lançadas no último mês. Resta saber se Wanessa será como Karol Conká, que conseguiu dar a volta por cima após um duro cancelamento ou se será como Arthur Aguiar, que segue tentando voltar ao destaque depois de sair do reality.