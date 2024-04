Alane, Beatriz, Davi, Isabelle ou Matteus? Quem deve ganhar o BBB 24? Vote!

Alane, Beatriz, Davi, Isabelle e Matteus estão no top 5 do BBB 24. Vote na enquete da CARAS Brasil e aponte seu favorito para levar o prêmio

A grande final do BBB 24 está próxima! Faltam menos de sete dias para o Brasil ter um novo milionário. Com a eliminação deLucas Buda (29) na última terça-feira, 09, restam apenas cinco participantes na casa mais vigiada do país. Alane (25), Beatriz (23), Davi (21), Isabelle (31) e Matteus (27) estão no top 5. Que tal votar na enquete da CARAS Brasil e opinar quem deve ganhar essa edição?

Na próxima quinta-feira, 11, mais um participante vai deixar o BBB 24. Três brothers se enfrentam: Beatriz, Davi e Isabelle. Após os últimos acontecimentos na casa, muita coisa mudou e o público, pelas enquetes, mostra que deseja a saída de uma até então favorita. Relembre como eles pararam na berlinda.

Na última terça-feira, 09, após a saída de Lucas Buda, os participantes precisaram se enfrentar em mais uma prova do líder. Na ocasião, todos os cinco foram içados a uma plataforma a 20 metros de altura. Em seguida, eles precisavam descer uma tirolesa gigante e jogar três setas por um percurso.

O campeão foi Matteus, ele indicou Isabelle direto ao paredão. A indicação do líder causou um empate técnico entre Davi e Beatriz, fazendo o gaúcho desempatar votando em Davi, seu melhor amigo no jogo.

Logo em seguida, Tadeu revelou que o baiano teria um contra-golpe. Ele optou por disputar o paredão com Beatriz, seu mais novo desafeto no jogo. Nos últimos dias os dois travaram algumas brigas e passaram a trocar ofensas em meio a algumas conversas.

CONTAGEM REGRESSIVA

O BBB 24 está em sua reta final. Com a implementação do modo turbo no jogo, os participantes devem enfrentar formações de paredões todas as sextas, domingos e terças. As datas para as provas do líder e eliminações ficaram marcadas para os domingos, terças e quintas.

A dinâmica será repetida ao longo das semanas e mantida até 14 de abril. A final do BBB 24 está marcada para acontecer no dia 16 de abril, o programa promete contar com três finalistas nos últimos dias de reality show para a grande final.