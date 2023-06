Preta Gil surge no hospital e fala sobre nova fase do tratamento contra o câncer

A cantora Preta Gil atualizou os seguidores sobre seu tratamento contra o câncer de intestino

A cantora Preta Gil (48) usou as redes sociais na noite desta quarta-feira, 31, para atualizar seus seguidores sobre seu quadro de saúde. Ela está em tratamento contra um câncer de intestino.

Nos Stories do Instagram, a artista gravou um vídeo mostrando que estava no hospital para realizar novos exames e também para realizar uma sessão de radioterapia. Na gravação, a filha do cantor Gilberto Gil (80) aparece em um quarto, usando uma máscara rosa.

"Hoje é dia de exame de sangue, eu faço toda semana, tem radioterapia daqui a pouco. Mas está tudo bem, gente, estou ótima", contou Preta no vídeo, mostrando que estava acompanhada de alguns amigos durante o tratamento.

Desde que expôs a doença, a cantora tem se mostrado otimista sobre sua cura, e recentemente, ela revelou que, pela primeira vez em muito tempo, decidiu se colocar como protagonista de sua vida. "Hoje foi um dia onde por alguns instantes eu coloquei o câncer que estou combatendo em segundo plano e não como protagonista da minha vida. Hoje eu me lembrei que eu sou protagonista da minha vida, que sim, estou lutando contra uma doença gravíssima, mas ainda estou viva e posso e devo me permitir vivê-la", refletiu.

Leia também:Em tratamento contra o câncer, Preta Gil recebe visita surpresa da neta: "O coração da vovó não aguenta"

Cantora desabafa após fim do casamento

Na última sexta-feira, 26, Preta Gil pegou os fãs de surpresa ao confirmar pela primeira vez os boatos envolvendo seu ex-marido, Rodrigo Godoy. Em um desabafo contundente, ela confirmou que foi traída e exaltou o apoio da família após o drama que viveu.

Ainda lutando contra o câncer, ela disse que está retomando os pequenos prazeres da vida ao lado da família. "Hoje eu fiz duas coisas que nunca tinha feito. Andei de quadriciclo no parque do Ibirapuera e fui ao boliche. Foi muito emocionante ver a mobilização da família para me ver feliz [...]", disse ela.

Depois, ela citou diretamente o drama que viveu. "Esse amor me motiva a reagir, mesmo com tantas dores físicas e emocionantes. Não me permito mais não aproveitar a vida. A dor da decepção da traição não pode me paralisar. Dia após dia eu me reconecto com minha essência e vou voltando a sorrir", finalizou.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!