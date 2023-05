Preta Gil faz desabafo durante tratamento contra câncer: 'Única certeza’

Preta revelou que, pela primeira vez em muito tempo, decidiu se colocar como protagonista de sua vida

Preta Gil (48) fez um desabafo em seu Instagram, na madrugada desta quarta-feira, 24. A cantora revelou que, pela primeira vez em muito tempo, decidiu se colocar como protagonista de sua vida.

"Mais um dia rumo a cura, hoje foi um dia onde por alguns instantes eu coloquei o câncer que estou combatendo em segundo plano e não como protagonista da minha vida. Hoje eu me lembrei que eu sou protagonista da minha vida, que sim, estou lutando contra uma doença gravíssima, mas ainda estou viva e posso e devo me permitir vivê-la", começou escrevendo.

A cantora ainda contou aos fãs sobre a retomada de seus projetos profissionais, e como isso a tem feito bem. "Hoje fotografei pra capa de uma revista que nunca tinha feito. Quando recebi o convite eu refleti muito e pensei: 'Por que não fazer? Esperar o que? Vou viver o hoje que é a única certeza que eu tenho", afirmou.

Preta não deixou de mencionar as limitações que tem enfrentado nesta nova fase, mas deixou claro que elas não são capazes de pará-la: "Não vou esperar eu me curar pra contar minha história, quando eu me curar sei que será uma nova história. Quando eu me curar, e eu sei que eu vou, será uma nova história. Então sim, eu fiz fotos lindas com uma equipe que respeitou demais o meu tempo e minhas limitações momentâneas e ficou lindo".

Por fim, ela lembrou das últimas decepções que viveu e deixou um recado especial para seus seguidores. "Depois de tudo que passei com tanta dor e decepção, o sentimento de URGÊNCIA é cada dia mais pulsante!! Então vivam também o hoje e o agora".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Preta Gil 🎤 (@pretagil)

Larissa Manoela fala sobre ter filhos: “Sonho”

Larissa Manoela abriu uma caixinha de perguntas no instagram e respondeu várias curiosidades dos seus seguidores. A artista aproveitou o dia de folga para falar com os fãs e revelar mais detalhes de sua vida pessoal.

Questionada pelos seus seguidores se pretende ter filhos, a atriz respondeu: "Pretendo, é um dos meus maiores sonhos, mas não por agora, obviamente. Tenho outras prioridades. Mas...é meu sonho".