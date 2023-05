Em tratamento contra o câncer, Preta Gil recebe visita surpresa da neta: "O coração da vovó não aguenta"

A cantora Preta Gil ficou bastante emocionada ao receber a visita da neta, Sol de Maria, e dividiu o momento com os seguidores

Preta Gil (48) ficou bastante emocionada ao receber uma visita surpresa de sua neta, Sol de Maria (7), nesta quarta-feira, 24.

A cantora, que está em tratamento contra um câncer de intestino, compartilhou no feed do Instagram um vídeo do momento em que recebe a vista da menina, filha de Francisco Gil e Laura Fernandez, que também fez questão de visitar a ex-sogra.

Feliz com a surpresa, Preta deu um abraço apertado em Sol, que está usando óculos de grau, e se derreteu pelo momento. "Assim o coração da vovó não aguenta!!!! Obrigada Malu e Laura pela surpresa!!! #vovópretinha", escreveu ela na publicação.

Os internautas ficaram encantados com a postagem. "Quanto amor, Preta", disse uma seguidora. "Que lindo", comentou outra. "Amor de vó é diferente mesmo!! O coração da gente derrete", falou uma fã.

Confira a visita de Sol de Maria para a vovó:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Preta Gil 🎤 (@pretagil)

Desabafo sobre o tratamento contra o câncer

Na madrugada desta quarta-feira, 24, Preta fez um desabafo em seu Instagram. A cantora revelou que, pela primeira vez em muito tempo, decidiu se colocar como protagonista de sua vida.

"Mais um dia rumo a cura, hoje foi um dia onde por alguns instantes eu coloquei o câncer que estou combatendo em segundo plano e não como protagonista da minha vida. Hoje eu me lembrei que eu sou protagonista da minha vida, que sim, estou lutando contra uma doença gravíssima, mas ainda estou viva e posso e devo me permitir vivê-la", começou.

"[...] Não vou esperar eu me curar pra contar minha história, quando eu me curar sei que será uma nova história. Quando eu me curar, e eu sei que eu vou, será uma nova história... Depois de tudo que passei com tanta dor e decepção, o sentimento de URGÊNCIA é cada dia mais pulsante!! Então vivam também o hoje e o agora", disse a artista em um trecho do desabafo.

