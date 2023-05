Preta Gil inicia nova etapa de tratamento contra câncer no intestino em São Paulo

Internada, cantora Preta Gil recomeçará sessões de quimio e radioterapia para tratar câncer no intestino

A cantora Preta Gil anunciou que está começando a nova fase de seu tratamento contra um câncer de intestino. Ela está internada no hospital Sírio Libanês, em São Paulo.

Em uma selfie já com as vestes da internação, Preta se mostrou positiva ao legendar o story: "Dia de começar uma nova etapa do meu tratamento de cura".

Ela realizará sessões de quimioterapia e radioterapia após sofrer um choque séptico (infecção generaliza) por conta de uma bactéria que entrou em seu organismo. Ela afirmou que os médicos acreditam que o microrganismo tenha sido contraído através do cateter onde recebia os remédios contra o câncer.

Preta Gil recebeu cuidados de Gilberto Gil

Na segunda-feira, dia 1º, a cantora Preta Gil (48) comoveu seus seguidores com uma postagem em suas redes sociais. Enfrentando uma batalha contra o câncer de intestino, a artista expressou sua gratidão pela rede de apoio que recebe e compartilhou registros de seu tratamento, incluindo uma imagem onde aparece recebendo cuidados do pai, o cantor Gilberto Gil (80).

Na foto, escolhida simbolicamente como capa de seu novo álbum, Preta aparece deitada na cama do hospital segurando a mão do pai enquanto toma sopa. Em seguida, a cantora compartilhou outras fotos com médicos e familiares, como o filho Francisco Gil e a neta Sol de Maria.