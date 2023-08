Preta Gil está se recuperando após cirurgia para retirada do tumor

Na quarta-feira, 16, Preta Gil realizou cirurgia para retirada de tumor no intestino e irmã da cantora, Bela Gil, atualiza estado de saúde

A cantora Preta Gil já está recuperando após passar por cirurgia durante seu tratamento contra um câncer no intestino, diagnosticado no início do ano, na noite de quarta-feira, 16.

Bela Gil, irmã de Preta, aproveitou o programa Saia Justa, no canal GNT, para atualizar os fãs sobre o estado de saúde da cantora. Ela revelou que a irmã, que está internada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, desde domingo, 13, ainda estava na sala de cirurgia, mas que já havia retirado o tumor.

"Tá agora dentro da sala de cirurgia. Acabou de retirar o tumor, e tá lá reconstituindo o que tem que reconstituir. Queria deixar esse carinho e amor pra ela, e que quando ela volte daqui a pouquinho para o quarto, ela sinta essa vibração", disse Bela no ao vivo.

Durante a manhã, Preta apareceu ao lado do filho, Francisco Gil, e pediu vibrações positivas antes da cirurgia. "Estou indo agora fazer a cirurgia para retirar o tumor. Estou aqui cercada de amor, com meu filho Francisco Gil ao meu lado e tantos amigos e familiares, estou grata e calma, muito confiante nos médicos, já deu certo, receberei a energia e vibrações positivas de vocês, orem por mim!", disse.

No hospital, Preta Gil promete presente para a mãe

A mãe de Preta Gil, Sandra Gadelha, fez aniversário na última terça-feira, 15, e recebeu uma declaração da cantora. Internada no hospital para passar por uma cirurgia, a artista não deixou de escrever uma homenagem para a aniversariante.

Relembrando momentos especiais com a ex-esposa de Gilberto Gil, a herdeira dela celebrou mais um ano de vida de Sandra e prometeu dar um presente muito especial a ela. Lutando contra um câncer no intestino, Preta Gil prometeu ficar bem.

"Minha mãe @drao.gadelha, hoje é seu aniversário e sei que seu maior presente está prestes a acontecer, que é minha cura!", disse a cantora. "Eu estou aqui firme, cheia de esperança e sei que te darei esse presente! Te amo, meu amor! Você é tudo pra mim", declarou-se.