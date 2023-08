No hospital, Preta Gil promete presente para a mãe: ''Minha cura''

No aniversário da mãe, Preta Gil promete dar presente especial para Sandra Gadelha

A mãe de Preta Gil, Sandra Gadelha, está fazendo aniversário nesta terça-feira, 15, e recebeu uma declaração da cantora. Internada no hospital para passar por uma cirurgia, a artista não deixou de escrever uma homenagem para a aniversariante.

Relembrando momentos especiais com a ex-esposa de Gilberto Gil, a herdeira dela celebrou mais um ano de vida de Sandra e prometeu dar um presente muito especial a ela. Lutando contra um câncer no intestino, Preta Gil prometeu ficar bem.

"Minha mãe @drao.gadelha, hoje é seu aniversário e sei que seu maior presente está prestes a acontecer, que é minha cura!", disse a cantora."Eu estou aqui firme, cheia de esperança e sei que te darei esse presente! Te amo, meu amor! Você é tudo pra mim", declarou-se.

Nos últimos dias, a artista se internou no hospital para realizar exames para a cirurgia que realizará nos próximos dias. Vale lembrar que Preta já fez sessões de quimioterapia e de radioterapia. Agora, a famosa passará por cirurgia para remover o tumor e deverá usar uma bolsa de colostomia durante a recuperação.

Preta Gil surge em foto inédita com a mãe e o pai em sua festa de aniversário

A cantora Preta Gil surpreendeu seus fãs ao mostrar uma foto inédita ao lado de sua mãe, Sandra Gadelha, e do seu pai, Gilberto Gil. O retrato foi feito durante a festa de aniversário da artista, que aconteceu na noite de terça-feira, 8, no Rio de Janeiro.

Nesta quarta-feira, 9, Preta Gil abriu um álbum de fotos com vários momentos ao lado dos seus convidados e a primeira foto é dela com seus pais e com uma de suas irmãs, Maria Gil. As fotos foram feitas pelo fotógrafo Geovane Peixoto.

"Uma noite astral para ficar na memória ao lado da minha família e dos meus amigos amados!”, disse ela na legenda.