Preta Gil aparece antes de cirurgia de retirada de tumor: ''Orem por mim''

Antes de cirurgia importante de seu tratamento contra o câncer, Preta Gil aparece ao lado do filho e revela como está se sentindo

Nesta quarta-feira, 16, a cantora Preta Gil passará pela cirurgia tão importante de seu tratamento contra um câncer no intestino. Antes de passar pelo procedimento de retirada do tumor, em um hospital, em São Paulo, a filha de Gilberto Gil compartilhou um clique ao lado de seu único filho, Francisco Gil, para revelar como está se sentindo.

Sendo abraçada por ele, a artista surgiu pronta para mais uma fase em caminho para obter a cura. "Estou indo agora fazer a cirurgia pra retirar o tumor. Estou aqui cercada de amor, com meu filho @franciscogil ao meu lado e tantos amigos e familiares, estou grata e calma, muito confiante nos médicos, já Deus certo, receberei a energia e vibrações positivas de vocês, orem por mim!", declarou aos internautas.

Nos comentários, a famosa recebeu apoio de vários fãs e amigos. "Já deu certo, Preta! Estamos todos na torcida!", falou Juliana Paes. "Santa Dulce está com você, te amo", escreveu Ivete Sangalo. "Já deu certo", disse Marina Ruy Barbosa.

É bom lembrar que Preta Gil descobriu o câncer no intestino após passar mal e ver sangue escorrendo em suas pernas. Após o diagnóstico, ela iniciou a luta contra a doença e sofreu ainda mais durante o tratamento ao ter que lidar com o fim de seu casamento por conta de uma traição envolvendo uma pessoa de seu cotidiano.

Nos últimos meses, a cantora parou no hospital por crises de ansiedade e vem desabafando sobre ter que lidar com seu psicológico. "É muito importante que a gente busque e lute pela nossa saúde mental, estou aqui no lugar mais lindo que já fui na vida, a natureza, a liberdade de ser eu, os amigos que estiveram comigo, me ajudaram muita, as crises estão melhores, tem aquela punk de quando a gente acorda, tem os famosos gatilhos", comentou a artista ao fazer uma viagem com amigos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Preta Gil 🎤 (@pretagil)

Preta Gil revela que vai usar bolsa de colostomia após cirurgia

Preta Gil participou do programa Mais Você, da Globo, e revelou para Ana Maria Braga que passaria pela cirurgia em agosto. Após o procedimento, ela comentou que precisará usar uma bolsa de colostomia enquanto se recupera do procedimento.

Na entrevista, ela contou que tenta olhar para o desafio de usar a bolsa com otimismo. “Em agosto, eu volto para fazer uma cirurgia para retirar o tumor e com a esperança de que a radioterapia tenha diminuído o tumor. Eu vou passar pelo período que é a outra fase. Vou ter que usar uma bolsa de colostomia. A gente tem muito esses monstros de 'ai meu deus a bolsa'. Mas os médicos mostram como é e dizem que vou tirar depois de um tempo. A gente tem uma solução, tem que ter um otimismo”, declarou.