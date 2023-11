Preta Gil atualiza seu estado de saúde e fala sobre nova fase em seu tratamento

Preta Gil atualiza seu estado de saúde e revela data para novo procedimento cirúrgico em seu tratamento contra um câncer de intestino; saiba mais!

Na madrugada desta sexta-feira, 22, a cantora Preta Gilrevelou que está internada para a realização de novos exames para continuar com seu tratamento contra um câncer no intestino. Se preparando para um novo procedimento cirúrgico, a filha de Gilberto Gil contou que está liberada para a próxima etapa de sua recuperação.

Por meio de um vídeo publicado em seu perfil oficial do Instagram, a artista disse que irá retirar sua bolsa de ileostomia e a religação de seu intestino para ele funcionar normalmente. Segundo ela, com o resultado positivo em seus exames, ela realizará sua cirurgia na próxima semana.

Preta ainda disse que o resultado da retirada de seu tumor também foi super positivo. "Já fiz todos os exames, os resultados foram maravilhosos. Estou apta a fazer a cirurgia semana que vem. Meu corpo cicatrizou super bem. Então vou fazer a reversão, religar meu intestino, tirar minha bolsinha, fazer minha reabilitação e em breve voltar uma vida normal", disse ela.

Ao finalizar, ela ainda agradeceu ao apoio de seus fãs e se mostrou ansiosa para retomar com sua carreira. "Estou muito feliz. Queria agradecer todo mundo que orou por mim. Orem por mim também na próxima cirurgia. Vai dar tudo certo. Em breve a gente vai poder se rever, dançar, cantar, nos palcos, nos festivais, no carnaval. Assim eu espero", disse Preta.

Confira o vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Preta Gil 🎤 (@pretagil)

O tratamento de Preta Gil

No início de 2023, a cantora Preta Gil foi diagnosticada com um câncer no intestino e logo seguiu com um tratamento para combater a doença. Em agosto, a artista foi submetida a uma cirurgia para a retirada de seu tumor e permaneceu por vários dias em recuperação em um hospital em São Paulo.

Na época, ela falou sobre a sua alta e celebrou todo o apoio que recebeu durante seu tratamento. "A tão sonhada alta chegou, foram 28 dias de internação, dias desafiadores onde tive que lidar com muitas coisas difíceis, mas, ao mesmo tempo, rodeada de competência e amor, muito amor. Eu sou toda gratidão, sou grata a oportunidade em me tratar no melhor hospital do Brasil, quiçá do mundo, na minha opinião", agradeceu Preta.

Após sua recuperação da cirurgia, a famosa segue em tratamento para retomar sua vida normal. Entre um dos procedimentos inclui a bolsa de ileostomia, que ela usou por três meses durante a recuperação de seu intestino após a cirurgia.