O que é a bolsa de ileostomia que Preta Gil está usando? Cantora explica detalhes

Preta Gil dá novas informações sobre a bolsa de ileostomia que está usando em sua barriga. Entenda o que é

A cantora Preta Gil exibiu a sua bolsa de ileostomia há poucos dias ao aparecer de biquíni em novas fotos nas redes sociais. Agora, ela decidiu dar mais detalhes sobre o motivo para usar o acessório médico em seu corpo e como está sendo lidar com a sua nova realidade durante o tratamento contra o câncer.

Preta Gil foi diagnosticada com câncer no intestino há alguns meses e fez o tratamento com quimioterapia, radioterapia e cirurgia. Depois da cirurgia para retirar o tumor da região do reto, os médicos optaram por colocar a bolsa de ileostomia na barriga da cantora para que o corpo dela pudesse se recuperar adequadamente da cirurgia invasiva contra o câncer. Com isso, Preta ficará com a bolsa de ilestomia por três meses e passará por outro procedimento cirúrgico para reconstruir seu trato intestinal em breve.

Nesta quarta-feira, 4, a cantora gravou um vídeo respondendo dúvidas dos fãs sobre a bolsa de ileostomia. Confira aqui:

Como se sente ao usar a bolsa de ileostomia?

Preta Gil contou que é grata pela existência desse recurso da bolsa de ileostomia. "Eu me sinto abençoada porque essa bolsa salva vidas. Imagine, você está com um problema, câncer ou qualquer outro problema gastrointestinal, na barriga, e você tem uma solução para o problema, que é a bolsa de ileostomia ou de colostomia. Isso é um milagre muito grande da ciência, da tecnologia, da medicina. Então eu me sinto abençoada de poder, durante esses três meses, fazer uso da bolsinha para que a minha cicatriz da minha cicatriz da operação no reto sare, cicatrize e eu possa, daqui um mês e meio, retirar ela”, declarou.

E completou: "Hoje em dia a bolsa não me incomoda, tudo é uma questão de costume. No começo quando falaram que eu ia usar a bolsa, eu fiz um drama. Eu fiquei estranhando e eu comecei a entender e ouvir histórias sobre como a bolsa salvou vidas. No meu caso, é temporária, mas muitas pessoas usam definitivamente e tem uma vida normal. Eu hoje tenho uma vida muito perto da normalidade. Ainda estou me acostumando, mas eu praticamente já me acostumei com ela”.

Como é a alimentação?

"Eu posso comer de tudo, mas a gente tem que ter bom senso. A minha nutricionista, Patricia Arraes, me passou uma lista dos alimentos que normalmente soltam muito o intestino. Então assim, gordura, fritura, no meu caso, por exemplo, eu testando. Eu fui vendo aquilo que soltava mais, o que prendia mais o meu intestino. No meu caso, coisas com leite acabam soltando muito e isso não é muito bom. Não é muito bom que as fezes fiquem muito líquidas, o bom é que ela fique mais pastosa, mas também não muito endurecida. Então tudo é uma questão de equilíbrio, da gente ir sentindo o nosso corpo, olhar para a bolsinha. Eu olho porque eu mesma limpo e vou reportando para o meu médico e a gente vai equilibrando. Com a alimentação, a gente consegue deixar as deixar as fezes do jeito ideal ou com o uso de algum medicamento”, afirmou.

Como é limpar a bolsa de ileostomia?

"Eu faço a limpeza da minha bolsa. Eu comecei no hospital. Nos primeiros dias é comum na maioria dos pacientes, a gente fica numa rejeição com a bolsa, uma relação um pouco estranha com ela. Então, como eu estava no hospital, os enfermeiros podiam e estavam ali disponíveis o tempo todo para limpar, eu não mexia nela. Na última semana de internação, eu mesma comecei a limpar porque eu entendi que eu teria que ter alguma autonomia em casa, mesmo eu tendo enfermeiros em casa. Hoje eu não tenho mais os enfermeiros full time, então eu mesma limpo, e já criei algumas formas e mecanismos de limpar e ser prática. E eu estou me sentindo mais livre”, disse ela, que já tem o seu kit de limpeza para quando precisa de sair de casa. "Quando ela encheu, eu levei o meu kit de limpeza da bolsa, fui no banheiro, fiz o descarte e voltei. Tudo certo”, relembrou.

Qual é a diferença entre ileostomia e colostomia?

Usando a sua experiência como paciente e o que aprendeu com os médicos, Preta Gil explicou a diferença entre os dois tipos de procedimento. "A diferença de ileostomia para a colostomia é que na ileostomia você faz um pinçamento para fora do intestino delgado, que é mais em cima, acabam que as fezes ficam mais líquidas para pastosas. E a colostomia é mais para baixo, você faz esse pinçamento no intestino grosso, então as fezes que sai na bolsinha é mais parecida com as fezes que a gente mesma faz naturalmente. Porque o alimento já passou pelo intestino delgado e o intestino grosso, então ele ressecou e fica mais parecido com as fezes mais endurecidas”, afirmou.

Como será a próxima cirurgia?

Ao falar da próxima cirurgia, que será feita para remover a bolsa, Preta Gil contou que precisou remover boa parte do reto durante a retirada do tumor. "A minha segunda cirurgia é para retirar a bolsa e reconstruir o meu trato intestinal, religar o intestino. A cirurgia é mais simples do que foi a primeira, mas a minha recuperação no pós ela também é delicada e re quer muita dedicação minha para que fique tudo bem. Na primeira cirurgia foi retirado o meu reto, o meu tumor era no reto, para que a gente pudesse ter uma cirurgia bem sucedida, foi retirado praticamente todo o meu reto. Eu tenho um centímetro e meio de reto. Então você imagine que antes eu tinha um reto maior, então as fezes ficavam ali, quando você tinha uma vontade de expulsar as fezes, ela saia no esfíncter. Agora não tem mais o reto, então ela sai do intestino praticamente direto no esfíncter. Então isso requer uma fisioterapia, uma dedicação minha, dos médicos, dos enfermeiros para me ajudarem, para que eu possa ter esse controle o mais rápido possível”, declarou.

View this post on Instagram A post shared by Preta Gil 🎤 (@pretagil)