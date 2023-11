Preta Gil dá detalhes sobre sua saúde ao fazer exames pré-operatórios

A cantora Preta Gil surgiu em suas redes sociais enquanto fazia uma bateria de exames para retirar a bolsa de ileostomia

Na madrugada desta quarta-feira, 22, Preta Gil foi às suas redes sociais atualizar seus seguidores de seu estado de saúde. A cantora compartilhou em seu Instagram que estava realizando uma bateria de exames pré-operatórios.

Às três da manhã, a famosa apareceu em seus stories comentando que estava fazendo os exames pré-operatórios para realizar a retirada da bolsa de ileostomia. A artista surgiu no hospital em uma cadeira de rodas e usando máscara no rosto.

“São três da manhã. Acabei de fazer uma ressonância agora. É gente, exames pré-operatórios. Está tudo dando certo. Vamos nessa. Amanhã de manhã, mais um outro e segue o baile”, comentou Preta com seus seguidores.

Em uma conversa nas redes sociais, a filha de Gilberto Gil já havia dado detalhes sobre sua rotina com a bolsa de ileostomia e sobre essa cirurgia de retirada, que ela fará após os exames. As informações vieram através de perguntas feitas por fãs nas redes.

“Minha segunda cirurgia é para retirar a bolsa e reconstruir meu trato intestinal. Essa cirurgia é mais simples, mas minha recuperação no pós também é bem delicada e requer muita dedicação. Na minha primeira cirurgia, foi retirado meu reto, porque meu tumor era no reto. Não tenho mais o reto, então as fezes saem direto do intestino para o esfíncter. Isso requer fisioterapia, uma dedicação minha, dos médicos, enfermeiros, técnicos, para que eu possa ter esse controle o mais rápido possível. Tanto de expulsar quanto de segurar as fezes”, comentou a famosa quando respondeu perguntas dos seguidores no mês passado.

Na época, a estrela também já havia comentado sobre sua rotina com a bolsa. “Hoje em dia a bolsa não me incomoda. Tudo é uma questão de costume. No começo, quando falaram que eu ia usar a bolsa, fiz um drama. Quando saí da cirurgia, fiquei estranhando. E, de repente, comecei a entender, ver e ouvir histórias de como a bolsa salvou vidas”, comentou a irmã de Bela Gil que já até posou para fotos de biquíni mostrando a bolsa.

