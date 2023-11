Preta Gil esbanja beleza natural ao curtir dia quente: 'Belíssima'

Curtindo dia de sol, Preta Gil esbanja beleza ao surgir de cara lavada e com roupa de banho fashion

A cantora Preta Gil deu um show de beleza natural em novas fotos. Nesta segunda-feira, 13, a famosa compartilhou selfies usando roupa de banho e chamou a atenção ao surgir de cara lavada curtindo o dia quente.

Vestindo um biquíni com estampa de oncinha e sem nenhuma maquiagem, a artista, que tirou um turmo no intestino nos últimos meses, surgiu plena aproveitando o momento de folga ao lado de seu fiel amigo, Gominho, que largou o trabalho para apoiá-la durante o tratamento contra o câncer.

"#PretaSendoPreta", escreveu a filha de Gilberto Gil sobre ser ela mesma. Nos comentários, os internautas admiraram a cantora. "Essa Preta Gil é iluminada", notaram o brilho da artista. "Belíssima", elogiaram outros.

Com frequência, Preta Gil posa de biquíni e exibe sua bolsa de ileostomia. A iniciativa da cantora encoraja outras mulheres a aceitarem o acessório.

Preta Gil já contou detalhes sobre a bolsa de ileostomia

Em um vídeo nas redes sociais, Preta Gil contou que é grata pela existência desse recurso da bolsa de ileostomia e falou sobre como é usar o recurso. "Eu me sinto abençoada porque essa bolsa salva vidas. Imagine, você está com um problema, câncer ou qualquer outro problema gastrointestinal, na barriga, e você tem uma solução para o problema, que é a bolsa de ileostomia ou de colostomia. Isso é um milagre muito grande da ciência, da tecnologia, da medicina. Então eu me sinto abençoada de poder, durante esses três meses, fazer uso da bolsinha para que a minha cicatriz da minha cicatriz da operação no reto sare, cicatrize e eu possa, daqui um mês e meio, retirar ela”, declarou.

E completou: "Hoje em dia a bolsa não me incomoda, tudo é uma questão de costume. No começo quando falaram que eu ia usar a bolsa, eu fiz um drama. Eu fiquei estranhando e eu comecei a entender e ouvir histórias sobre como a bolsa salvou vidas. No meu caso, é temporária, mas muitas pessoas usam definitivamente e tem uma vida normal. Eu hoje tenho uma vida muito perto da normalidade. Ainda estou me acostumando, mas eu praticamente já me acostumei com ela”.