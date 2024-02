O que a Sandy come no almoço? Cantora mostra foto do seu prato do dia

Sandy surpreende seus fãs ao mostrar uma foto do seu prato na hora do almoço e revela o que está em sua rotina alimentar

Discreta em sua presença nas redes sociais, a cantora Sandy fez um post inusitado nos stories do Instagram. A artista resolveu mostrar o que come na hora do almoço e surpreendeu pela simplicidade.

A estrela fotografou o seu prato, que tinha arroz branco, chuchu, um bolinho e omelete com cogumelos e couve. “Segunda sem carne… Recomendo”, disse ela na imagem.

Vale lembrar que Sandy está solteira. Ela se separou do ex-marido, Lucas Lima, no segundo semestre de 2023, e segue morando em sua casa na cidade de Campinas, no interior de São Paulo, com o filho, Theo.

Sandy mostra seu prato do almoço

Sandy dá beijo técnico em Fábio Porchat

A cantora Sandy agitou as redes sociais ao mostrar o seu lado atriz em um novo projeto. Ela divulgou o trailer do filme Evidências do Amor, no qual faz par romântico com o humorista Fábio Porchat, e um detalhe roubou a cena: o beijo técnico dos protagonistas! Nas imagens, Sandy e Porchat trocaram um beijo em cena e os internautas reagiram.

Os fãs de Sandy comentaram sobre o beijo inesperado logo no trailer do projeto. “Que estranho ver a Sandy beijando ele”, disse um internauta”. “Não consigo ver essas cenas”, comentou mais um. “Não é nem pelo casamento, é que a Sandy sempre tão reservada. Estranho ver ela assim”, declarou mais um.

O filme foi gravado no início de 2023. Com estreia prevista para 11 de abril, o filme Evidências do Amor é sobre encontros e desencontros de um casal que tem como trilha sonora a música Evidências, da dupla Chitãozinho e Xororó.