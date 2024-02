Sandy dá beijo técnico em Fábio Porchat e os fãs reagem

Cena de romance entre Sandy e Fábio Porchat no trailer de novo filme viraliza nas redes sociais. Saiba qual é o projeto

A cantora Sandy agitou as redes sociais ao mostrar o seu lado atriz em um novo projeto. Ela divulgou o trailer do filme Evidências do Amor, no qual faz par romântico com o humorista Fábio Porchat, e um detalhe roubou a cena: o beijo técnico dos protagonistas! Nas imagens, Sandy e Porchat trocaram um beijo em cena e os internautas reagiram.

Os fãs de Sandy comentaram sobre o beijo inesperado logo no trailer do projeto. “Que estranho ver a Sandy beijando ele”, disse um internauta”. “Não consigo ver essas cenas”, comentou mais um. “Não é nem pelo casamento, é que a Sandy sempre tão reservada. Estranho ver ela assim”, declarou mais um.

O filme foi gravado no início de 2023.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sandy (@sandyoficial)

Com estreia prevista para 11 de abril, o filme Evidências do Amor é sobre encontros e desencontros de um casal que tem como trilha sonora a música Evidências, da dupla Chitãozinho e Xororó.

Na divulgação do início das filmagens, Fábio Porchat comemorou o novo projeto. "Às vezes, Saturno se alinha com Mercúrio, colocando na nossa frente um projeto inspirado na música mais incrível do Brasil. E, dentro dessa oportunidade, você tem a chance de ser o par romântico da filha de um dos principais intérpretes da canção, sendo ela simplesmente a Sandy. Então, esse projeto é uma união de forças que tem tudo para dar certo, é a cara do cinema, para todos conferirem nas telonas", afirmou.

Por sua vez, Sandy relembrou o convite para o filme. "Quando recebi o convite para o filme, explicando a sinopse, adorei de cara! Tava morrendo de saudade de atuar e me empolguei com a possibilidade, mesmo sabendo que teria uma agenda intensa para administrar, com meus shows, lançamento de DVD e tudo que envolve meus projetos na música”, disse ela, e completou: “Me sinto super feliz, envolvida e a cada dia mais encantada com as trocas que estou tendo com o elenco, direção e todos do filme. Estou muito empolgada que vamos começar a rodar agora e quero me divertir muito com este novo desafio!".

Saiba qual é a sinopse do filme Evidências do Amor:

"Evidências do Amor narra a história de um casal, Marco Antônio e Laura, que se apaixonam após cantarem juntos a música “Evidências” em um karaokê. Porém, a dupla passa por uma reviravolta, o relacionamento chega ao fim e tudo piora quando, seis meses após o término, Marco Antônio percebe que sempre volta às duras discussões do passado toda vez que ouve a famigerada música que os uniu. Desesperado, ele parte em uma grande aventura para se livrar dessa maldição que a canção traz para sua vida", informaram.