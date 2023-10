O que aconteceu com o pai de Britney Spears? Jamie Spears está internado em estado grave

Jamie Spears ainda precisou passar por cirurgia; saiba mais sobre o estado de saúde pai de Britney Spears

Jamie Spears (71), pai da cantora Britney Spears (41), estaria passando por sérios problemas de saúde. Ele está afastado da mídia desde que perdeu a tutela da filha, em novembro de 2021, e tem mantido uma vida discreta, com raras aparições.

Segundo o site norte-americano Page Six, o pai de Britney Spears está internado há algumas semanas por causa de uma infecção grave, que precisou de cirurgia. Jamie ainda estaria sendo tratado em uma unidade especial para doenças infecciosas.

Até o momento, Lynne Spears (68), mãe da cantora e esposa de Jamie, e Jamie Lynn Spears (32), irmã da artista, não se pronunciaram sobre o assunto. Desde o fim da tutela, Britney não manteve contato próximo com a família.

Leia também:O que aconteceu? Polícia vai parar na casa de Britney Spears por causa de vídeo

Em agosto deste ano, uma fonte próxima a Britney Spears afirmou ao TMZ que a artista desejava uma reconciliação com o pai. A ideia teria surgido cerca de três semanas após a cantora se separar do seu então marido, o dançarino Sam Asghari (29).

Na época, o site noticiou que o pai de Britney estaria indo ao hospital há vários meses devido à problemas nos rins, porém, após uma bateria de exames, descobriram que Jamie tinha problemas nos joelhos. Ele já havia feito uma cirurgia no joelho há 16 anos e agora desenvolveu uma grave infecção.

Jamie fez uma nova operação em 25 de agosto, para tentar limpar a infecção. Ele teria perdido mais de 11 quilos. O único membro da família com quem Britney mantém contato atualmente é seu irmão Bryan Spears, que passou um tempo recentemente em sua casa e contou sobre a condição do pai.

Além disso, pessoas próximas a Britney Spears estariam preocupadas com a cantora. Ainda de acordo com o site, elas acreditam que a separação de Sam Asghari fará com que sua situação fique ainda mais traumática, já que o ex era o seu único suporte emocional nos últimos tempos.