O que aconteceu? Polícia vai parar na casa de Britney Spears por causa de vídeo

Britney Spears recebe visita inesperada da polícia após postar um vídeo na internet

A cantora Britney Spears causou uma reação inesperada em seus fãs ao compartilhar um vídeo inusitado em seu Instagram. Inclusive, ela foi alvo de denúncias que fizeram a polícia ir parar na casa dela nesta semana. Entenda o que aconteceu:

Tudo começou quando Britney Spears decidiu gravar um vídeo dançando com facas. Nas imagens, ela surgiu de lingerie enquanto balançava facas com suas mãos. As imagens deixaram os fãs preocupados com a saúde e o bem-estar dela. Por isso, vários seguidores fizeram denúncias na polícia, que enviou policiais até a residência dela no sul da Califórnia.

O xerife da região, Dean Worthy, falou à CNN norte-americana sobre o ocorrido. “Alguns dizem que isso é ela expressando sua liberdade criativa, e alguns dizem que isso é perigoso e há uma questão de segurança ou saúde mental”, disse ele, que ainda contou que mandou um sargento até a casa da cantora para verificar se ela estava bem.

Então, o chefe de segurança da cantora foi o responsável por receber a autoridade e disse que ela está bem e não tem nenhum problema.

Pouco depois do ocorrido, Britney Spears atualizou o seu post nas redes sociais e disse que são facas de brinquedo por causa do Halloween que está chegando.

Sam Asghari quebra silêncio e confirma divórcio de Britney Spears

Através dos stories de seu Instagram, o terceiro marido da Princesa do Pop, Sam Asghari escreveu um breve texto sobre o assunto. "Após 6 anos de amor e comprometimento um com o outro, minha esposa e eu decidimos terminar a nossa jornada juntos", iniciou Sam. "Vamos levar o amor e respeito que temos um pelo outro e eu desejo sempre o melhor para ela. M*rdas acontecem".

Ao terminar seu pronunciamento, Asghari pediu privacidade neste momento delicado. "Pedir por privacidade parece ridículo. Então eu só pedirei para todos... sejam gentis e compreensivos", finalizou ele.