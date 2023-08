Britney Spears deseja reconciliação com pai mesmo depois de polêmica com sua tutela

A cantora está atualmente se divorciando e fontes próximas a Britney estariam preocupadas com o isolamento da estrela

A vida de Britney Spears está cheia de reviravoltas recentemente. Nesta quarta-feira, 23, uma fonte próxima da cantora informou ao site TMZ que ela deseja se reconciliar com o seu pai, Jamie Spears, que recentemente era o foco por causa da polêmica de sua tutela.

Desde que a separação de Britney com Sam Asghari foi anunciada há 3 semanas, fontes revelaram ao site que a artista tem dito que quer consertar o relacionamento com seu pai. Ela sabe que Jamie está doente, entrando e saindo do hospital há meses, e não quer se arrepender de ter esperado muito.

Segundo o site, o pai de Britney estaria indo ao hospital há vários meses, pois os médicos acreditaram que havia algo errado com seus rins. Acontece que o verdadeiro problema eram os joelhos. Jamie chegou a fazer uma cirurgia no joelho há 16 anos e agora, de alguma forma, desenvolveu uma grave infecção.

Jamie terá uma nova operação nesta sexta-feira, 25, quando os médicos vão mexer no metal de seus joelhos e tentar limpar a infecção. Com tudo isso, ele perdeu mais de 11 quilos e está extremamente magro. O único membro da família com quem Britney mantém contato atualmente é seu irmão Bryan, que passou um tempo recentemente em sua casa, segundo o site. Segundo a fonte, foi o irmão que contou sobre a condição do pai.

Desde o fim de sua tutela em novembro de 2021, Britney tinha rompido relações com todos os integrantes da família Spears, o pai, os irmãos, Jamie Lynn e Bryan, e com a mãe, Lynne Spears.

Pessoas próximas estão preocupadas com isolamento de Britney Spears após separação

Pessoas próximas de Britney Spears está preocupadas com a cantora e acreditam que a separação de Sam Asghari fará com que sua situação fique ainda mais traumática. De acordo com fontes próximas, que falaram ao site TMZ, o ex era o seu único suporte emocional nos últimos tempos.

As fontes afirmam que o personal está totalmente fora da vida da cantora e que estaria vivendo sozinho desde o pedido de divórcio, que se tornou público na quarta-feira. A cantora estaria vivendo em completo isolamento de toda sua família e estaria desprovida de qualquer rede de apoio de pessoas que não são suas funcionárias.