Pessoas próximas estão preocupadas com isolamento de Britney Spears após separação com Sam Asghari

Britney Spears não teria mais contato com pai, mãe e irmãos, e seus filhos que estão vivendo no Havaí com o pai.

Pessoas próximas de Britney Spears está preocupadas com a cantora e acreditam que a separação de Sam Asghari fará com que sua situação fique ainda mais traumática. De acordo com fontes próximas, que falaram ao site TMZ, o ex era o seu único suporte emocional nos últimos tempos.

As fontes afirmam que o personal está totalmente fora da vida da cantora e que estaria vivendo sozinho desde o pedido de divórcio, que se tornou público na quarta-feira. A cantora estaria vivendo em completo isolamento de toda sua família e estaria desprovida de qualquer rede de apoio de pessoas que não são suas funcionárias.

Britney tentou se reaproximar da mãe, Lynne, mas as duas estariam atualmente sem se falar depois que o seu relacionamento azedou novamente. O pai, Jamie, não tem contato com ela desde o polêmico processo do fim de sua tutela, que envolveu até uma consultoria jurídica para apontar evasão dos bens da artista em negócios, no mínimo, estranhos.

Já a relação com seus filhos também não é nada fácil, os meninos, Jayden James e Sean Preston Federline se mudaram com o pai, o dançarino Kevin Federline, para o Havaí e não mantém contato com a mãe. Segundo a fonte entrevistada pelo veículo, o ex-marido de Spears encorajou seus filhos a se despedirem da mãe antes da partida, mas que ele não iria forçá-los a ver a cantora se eles não quisessem.

"Ela tem um confidente, [seu agente] Cade [Hudson]. Depois, há sua equipe de segurança e, depois disso, seu sistema de suporte cai de um penhasco", informou a fonte. Apesar do distanciamento, os parentes estão aflitos com a situação atual de Britney, que estaria sozinha em sua casa.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maria River Red (@britneyspears)

Britney Spears contrata advogada famosa para lidar com divórcio

Nesta quinta-feira, 17, o site Page Six afirmou que Spears contratou a advogada de divórcio das estrelas, Laura Wasser, para lidar com a sua separação. A medida foi tomada quando o cenário do fim do casamento começou a se tornar nebuloso.

A profissional já trabalhou com a cantora em 2008, quando ela batalhou contra seu ex-marido, Kevin Federline, pela custódia de seus dois filhos, Sean Preston e Jayden.

Uma fonte próxima da família disse que Sam Asghari está “tentando negociar concessões além do seu acordo pré-nupcial”. Ele também estaria “ameaçando ir a público com informações extremamente embaraçosas sobre Britney, ao menos que ele seja pago”.