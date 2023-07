O que aconteceu com Joelma? Cantora enfrentou sequelas da Covid-19 nos últimos anos

A cantora Joelma se afastou dos palcos por tempo indeterminado após passar mal em show. Saiba o que aconteceu com a saúde dela nos últimos anos

Nesta semana, a cantora Joelma pegou os fãs de surpresa ao anunciar que vai ficar afastada dos palcos por tempo indeterminado. Nos últimos anos, ela tem enfrentado as sequelas da Covid-19 e decidiu, junto com sua equipe, que só voltará a fazer shows quando estiver 100% recuperada. A artista já foi diagnosticada cinco vezes com coronavírus.

Em entrevista no programa Fofocalizando, do SBT, a assessoria de imprensa da cantora informou que ela teve uma gripe forte nos últimos dias e ainda lida com as sequelas do coronavírus. “Existem dias bons e dias ruins, como muitas pessoas que passaram pela Covid. Como ela pegou uma gripe bem forte recentemente e ainda tem as sequelas, eles não tem essa previsão”, informou a repórter Gaby Cabrini na atração.

Entre os anos de 2020 e 2022, Joelma foi diagnosticada cinco vezes com Covid-19. Ela já contou que teve momentos muito ruins durante a recuperação da doença e sofreu com os sintomas. Tanto que ela chegou a ser internada e fez algumas pausas pontuais na agenda de shows para se recuperar. Ela teve inchaço no corpo, queda de cabelo e cansaço.

"Na Covid-19, quando eu peguei, eu fiquei maior que uma grávida de 9 meses. Afetou minha mente, minha visão, fora o pulmão, intestino, estômago, febre também. Gente, cabelo caiu muito. Foram muitas coisas. Eu até brinco aqui em casa, com a minha banda e minha família, que ninguém vai pegar porque peguei por todos", disse ela no programa Fantástico, da Globo, em 2020.

A cantora ainda confessou que ficou dois meses de cama. "Fiquei 2 meses de cama, depois você ainda vai cuidando das sequelas. Eu ainda não estou 100%, estou fazendo uma bateria de exames pra entender esse inchaço Tive muito refluxo Quando eu canto eu não sinto essa dificuldade [na voz], é uma coisa muito louca. Foi preciso, várias respostas que eu precisava. Comecei a mudar algumas coisinhas na minha vida. Mudou muita coisa, muita coisa melhorou".

Pausa nos shows de Joelma

Nesta quinta-feira, 27, a cantora Joelma reapareceu nas redes sociais durante o período longe dos palcos para tranquilizar os fãs. Ela surgiu caminhando na frente de sua casa na praia enquanto descansa perto de sua família.

“Bom dia, meus amores! Estou por aqui com minha família recarregando as energias, restaurando minha saúde para poder estar com vocês logo, logo! Estou recebendo todo o carinho que vocês estão me enviando! Muito obrigada”, disse ela.

A pausa nos shows de Joelma foi anunciada pela equipe dela por meio de um comunicado nas redes sociais. “A Jshows, escritório que administra a carreira da cantora Joelma, reitera que Joelma não se sentiu bem no show da noite deste sábado (22) por conta de uma recaída e, portanto, por orientação médica, seguirá em tratamento de saúde e terá a agenda de shows cancelada por período indeterminado. Agradecemos o carinho e contamos com a compreensão”, disseram.