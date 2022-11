Pela 5ª vez, cantora Joelma testa positivo para a covid-19: ''Não to acreditando''

Cantora Joelma testou positivo para covid-19 mais uma vez e atualizou seu estado de saúde

CARAS Digital Publicado em 12/11/2022, às 16h37

A cantora Joelma (48) está com covid-19 mais uma vez! Neste sábado, 12, a equipe da artista comunicou que ela testou positivo e após a nota, ela apareceu nos stories contando como está.

"Informamos a todos que a cantora Joelma testou positivo para a covid-19, portanto o show que seria realizado hoje (12), na cidade de Alvorada/Tocantins, está cancelado", avisaram os fãs. "O escritório da artista tranquiliza a todos sobre o estado de saúde da artista, que neste momento encontra-se sem sintomas, em isolamento e com todos os cuidados necessários", contaram.

Sem maquiagem, a artista então se gravou para falar que está bem após descobrir novamente que contraiu a doença.

"Pois é, testei positivo pela quinta vez, inexplicável, to nem acreditando nisso", começou dizendo. Em seguida a famosa lamentou por não poder fazer seu show. "Pessoal de Alvorada, Tocantins, infelizmente não foi dessa vez", disse.

Apesar de as outras vezes ter se sentindo mal, Joelma contou que dessa vez está bem. "Mas eu to bem, diferente dos outros covids eu to bem tranquila", declarou.

Joelma testa positivo para covid-19 e cancela show; veja o comunicado:

Joelma dá detalhes sobre sequelas da covid-19

Em entrevista ao programa The Noite, apresentado por Danilo Gentili (42), no SBT, a artista deu detalhes sobre as consequências das infecções e revelou que está sofrendo com o "efeito sanfona", que faz com que ela fique inchada eventualmente.

"Aí dá para perceber que eu estou bem inchada. Foi onde começaram as sequelas da Covid, justamente quando cheguei em Manaus. Depois que gravei o DVD, fui internada. Na verdade, eu já estava muito mal lá no DVD. Quarto Covid", lamentou.

Joelma explicou que seu corpo todo incha devido às sequelas da doença. "Não é só o rosto, o corpo todo que incha. Essa sequela é quando eu ando de avião, acho que pela pressão, e quando eu começo a dançar e o sangue começa a esquentar. Descobri que era meu sangue que estava coagulando", explicou.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!