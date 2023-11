Neymar Jr recebe apoio do pai e da irmã após cirurgia: ‘Força e paciência'

Em meio a polêmicas, Neymar Jr ganha declarações de amigos e familiares nas redes sociais após passar por operação no joelho

Apesar dos rumores de término com Bruna Biancardi, Neymar Jr não está sozinho em sua jornada de recuperação! O jogador de futebol contou com o apoio de seus amigos e familiares após passar por uma cirurgia no joelho esquerdo na última quinta-feira, 04. Através das redes sociais, o jogador de futebol recebeu o carinho de diversas celebridades.

Neymar, pai do craque do clube saudita Al Hilal e da Seleção Brasileira, foi o primeiro a comemorar o resultado do procedimento em seu perfil oficial no Instagram: "Obrigado Deus! Tudo certo… agora, força e paciência na recuperação”, escreveu ao compartilhar uma foto em que o jogador aparece descansando no hospital após passar pela cirurgia.

Nos comentários da publicação, Carol Dantas, que é mãe do filho do jogador, Davi Lucca, deixou emojis de coração como sua mensagem de apoio. Rafaella Santos, irmã de Neymar, também prestou seu apoio ao compartilhar a publicação do pai em seu próprio perfil: “Deu tudo certo, ele está bem!! Obrigada pelas mensagens e pelo carinho com ele”, disse.

O procedimento foi realizado duas semanas após o jogador de futebol sofrer uma ruptura do ligamento cruzado anterior, em jogo contra o Uruguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo Fifa 2026. Em seu perfil, Neymar também usou as redes sociais para agradecer pelas mensagens e celebrar o resultado do procedimento. Agora, ele deve seguir em recuperação no Brasil.

Vale lembrar que Bruna Biancardi não se pronunciou publicamente sobre a cirurgia de Neymar Jr. A influenciadora digital, que teria colocado um ponto final na relação em meio aos boatos de uma nova traição, está focada nos cuidados da filha com o jogador, a pequena Mavie, que ainda não completou seu primeiro mês de vida.

Em meio às especulações de um término, Bruna compartilhou uma reflexão enigmática sobre o mês de setembro: "'Vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei'. Com essa passagem que damos início a mais um mês na certeza de que precisamos descansar”, diz parte da mensagem, que alimentou os rumores sobre o fim da relação.

