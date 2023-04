Marrone desmente boatos de ida ao hospital: 'É mentira!'

Sertanejo Marrone aparece nas redes sociais após rumores de que ele teria ido ao hospital para procedimento após cirurgia plástica

O cantor sertanejo Marrone, da dupla com Bruno, apareceu nas redes sociais nesta terça-feira, 11, para desmentir os rumores de que teria sido internado para refazer uma cirurgia plástica no rosto. Ele desmentiu os boatos e contou que está em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, com seus amigos.

Nos stories do Instagram, o artista apareceu de óculos escuros enquanto admirava a vista da sacada de um apartamento de frente para o mar. “Sabe onde eu estou? Estou aqui em Balneário Camboriú, esse lugar lindo e maravilhoso. Que coisa fantástica”, disse ele.

Então, ele desmentiu os boatos. “O pessoal falou que eu estava no hospital, é mentira! Tudo enganação, fake news. Nada disso! Eu estou de boa com a minha galera. Estou com Deus, estou com Jesus, estou no paraíso. Obrigado”, afirmou.

Recentemente, Marrone passou por uma cirurgia plástica em seu rosto. Ele fez lifting facial, rinoplastia, blefaroplastia – que mexe nas pálpebras -, otoplastia – que melhora a aparência das orelhas -, lipoaspiração de papada e preenchimento labial. O cantor ainda revelou que teve uma crise de ansiedade ao se ver após a cirurgia. “Eu levei um susto após o pós-operatório, o que é uma coisa normal. Foi um susto apenas. A gente, às vezes, fica olhando o espelho, fica um pouco assustador, é por causa da situação”, afirmou ele ao programa Fofocalizando, do SBT.

Marrone faz rara aparição com a namorada

Poucos dias após a cirurgia plástica, o cantor sertanejo Marrone foi prestigiar o show da dupla Hugo e Guilherme em São Paulo. Esta foi a primeira aparição em público dele em clima de romance com a namorada, Anna Farfalla.

Ao falar do seu romance com Anna, ele contou: “Eu conheci a Anna Paula há oito anos e senti uma energia diferente. Depois de oito anos, nós nos reencontramos. Acho que Jesus nos uniu”. Inclusive, ela o incentivou a realizar a cirurgia plástica. “Quando a gente se reencontrou, incentivei ele a fazer a cirurgia, junto com a irmã dele, Cida. Ele está mais bonito. O que as pessoas não entendem é que ele está num pós muito recente, são só 34, 35 dias do pós-cirúrgico, então ainda vai desinchar muito o rosto. Tenho fotos do antes e depois, já dá para perceber nitidamente como mudou”, afirmou.

Fotos: Leo Franco/ Agnews