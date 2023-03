Após cirurgia plástica, Marrone faz aparição em público com a namorada e dá beijão na amada

Marrone, da dupla com Bruno, faz rara aparição em público com sua namorada e exibe seu novo rosto após cirurgia plástica

O cantor sertanejo Marrone, da dupla com Bruno, aproveitou a noite de terça-feira, 14, para prestigiar o show da dupla Hugo e Guilherme em São Paulo. Esta foi a primeira aparição em público dele após passar por uma cirurgia plástica no rosto. Inclusive, ele foi fotografado em clima de romance com a namorada, Anna Farfalla.

O artista foi fotografado com a amada ao chegar ao evento e ainda trocou beijos apaixonados com amada na frente dos fotógrafos. Marrone realizou diferentes procedimentos em seu rosto durante a cirurgia plástica, como lifting facial, rinoplastia, blefaroplastia – que mexe nas pálpebras -, otoplastia – que melhora a aparência das orelhas -, lipoaspiração de papada e preenchimento labial.

Nos bastidores do evento, ele contou que a recuperação não foi fácil. “Foi um pouco difícil porque eu fiz tudo junto e deu uma assustada”, disse ele ao site Gshow.

Ao falar do seu romance com Anna, ele contou: “Eu conheci a Anna Paula há oito anos e senti uma energia diferente. Depois de oito anos, nós nos reencontramos. Acho que Jesus nos uniu”. Inclusive, ela o incentivou a realizar a cirurgia plástica. “Quando a gente se reencontrou, incentivei ele a fazer a cirurgia, junto com a irmã dele, Cida. Ele está mais bonito. O que as pessoas não entendem é que ele está num pós muito recente, são só 34, 35 dias do pós-cirúrgico, então ainda vai desinchar muito o rosto. Tenho fotos do antes e depois, já dá para perceber nitidamente como mudou”, afirmou.

Fotos: Leo Franco/ Agnews

Marrone fala da participação no The Masked Singer

Em 2022, Marrone participou do programa The Masked Singer, da Globo. “Foi uma experiência totalmente diferente de tudo que eu já fiz nessa vida. Eu já fiz algumas coisas com o Bruno, né? Agora, individual eu nunca tinha feito nada. Para mim é uma experiência única, as músicas que eu cantei eu sempre amei, mas eu nunca ia imaginar que eu ia ser convidado para fazer um programa assim. Eu senti muito feliz de poder participar. Foi e sempre será uma honra muito grande ter participado do 'The Masked Singer Brasil'. Eu estou muito feliz. Se tiver outro programa assim será um prazer estar de novo", disse ao Gshow.

Ele ainda contou como funciona os bastidores da atração. "Eu quase não encontrava com os outros participantes e todos sempre com a roupa escrito ‘Não fale comigo’. Eu via as pessoas, mas não sabia quem estava atrás da máscara. Minha guardiã que intermediava as conversas com a produção", explicou ele.