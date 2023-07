Lutando contra o câncer, Preta Gil desabafa sobre cirurgia: "Esse pesadelo vai acabar"

A cantora Preta Gil, que está lutando contra um câncer de intestino, falou sobre a cirurgia que passará em breve

Preta Gil usou as redes sociais nesta segunda-feira, 31, para atualizar os fãs sobre a cirurgia que irá realizar em breve. Ela está em tratamento contra um câncer de intestino, e será operada em agosto.

Nos Stories do Instagram, a cantora, que está passando alguns dias em São Luiz do Maranhão, desabafou sobre o próximo passo de seu tratamento. A cirurgia acontecerá alguns dias após o seu aniversário de 49 anos, comemorado no dia 8 de agosto.

"Último dia no paraíso e eu já estou como? Chateada! Muita coisa boa para acontecer. Meu aniversário semana que vem, na outra a gente opera, e se Deus quiser vai dar tudo certo e esse pesadelo vai acabar", afirmou ela no vídeo. "Passando aqui para dizer que Atins está me curando de várias formas. A força da natureza desse lugar faz a gente se sentir mais perto de Deus", escreveu em outro post.

Vale lembrar que Preta foi para o Maranhão para comemorar o aniversário de sua grande amiga, Marina Morena. A viagem aconteceu após ela ter uma crise de ansiedade e precisar ser hospitalizada. Na ocasião, a artista tranquilizou os fãs. "Aos meus amores! Sim, ontem tive um mal-estar e por precaução fui ao hospital e era uma crise de ansiedade severa. Só quem já teve sabe do que estou falando, é muito desagradável."

"Não precisei ficar na clínica, fui medicada pelo meu psiquiatra e tive alta! Inclusive já estou no Maranhão para comemorar o aniversário de minha irmã Marina. Estou aqui vivendo que é o melhor remédio. Um dia de cada vez!!!", disse na ocasião.

Leia também:Preta Gil arrasa em novas fotos na piscina e recebe elogios: 'Uma deusa'

Cicatriz no tórax

A cantora Preta Gil revelou uma pergunta que sempre recebe dos fãs em suas redes sociais. Ela contou que os fãs querem saber o que é a cicatriz e o curativo que tem no tórax e costuma aparecer quando ela coloca um look mais decotado.

Ela contou que a cicatriz é por causa da quimioterapia e o curativo é um medicamento. "Muita gente me pergunta o que é isso aqui. Essa aqui é uma cicatriz do porte que eu coloquei para fazer quimioterapia e eu abri e fechei isso aqui umas três vezes. Porque deu problema com o porte uma vez, depois teve que mexer de novo. E esse aqui é um remédio para a dor. As dores que eu sinto por consequência da radioterapia", disse ela nos stories.