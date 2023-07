Preta Gil arrasa em novas fotos na piscina e recebe elogios: 'Uma deusa'

Em luta contra o câncer, Preta Gil faz novas fotos ao ar livre após tomar um banho de piscina

A cantora Preta Gil aproveitou as suas férias nos Lençois Maranhenses para renovar o bronzeado na piscina do hotel onde está hospedada. Neste sábado, ela apareceu de biquíni com estampa de oncinha e modelo estiloso ao posar ao ar livre.

Nas fotos sem retoques, ela mostrou a sua beleza natural ao exibir o seu corpo inteiro nas fotos e foi muito elogiada por isso. Nos comentários do post, os fãs falaram sobre a beleza da artista. “Uma deusa”, disse um seguidor. “Gata demais”, afirmou outro. “Maravilhosa”, declarou mais um. “Você é uma força da natureza”, escreveu outro.

Atualmente, Preta Gil enfrenta a luta contra o câncer no intestino. Após passar pela quimioterapia e a radioterapia, a estrela deverá realizar uma cirurgia para remover o tumor no próximo mês.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Preta Gil 🎤 (@pretagil)

Preta Gil fala sobre cicatriz

A cantora Preta Gil revelou uma pergunta que sempre recebe dos fãs em suas redes sociais. Ela contou que os fãs querem saber o que é a cicatriz e o curativo que tem no tórax e costuma aparecer quando ela coloca um look mais decotado.

Em luta contra o câncer no intestino, ela contou que a cicatriz é por causa da quimioterapia e o curativo é um medicamento. “Muita gente me pergunta o que é isso aqui. Essa aqui é uma cicatriz do porte que eu coloquei para fazer quimioterapia e eu abri e fechei isso aqui umas três vezes. Porque deu problema com o porte uma vez, depois teve que mexer de novo. E esse aqui é um remédio para a dor. As dores que eu sinto por consequência da radioterapia”, disse ela nos stories do Instagram neste sábado, 29.

Além disso, Preta Gil contou que precisa cuidar da pele antes de sair para tomar sol e nunca dispensa o protetor solar. “Eu estou indo à praia, mas no rosto é filtro 100. Eu uso um que é para quem faz esporte e é à prova d'água. No corpo é em tudo, é um 70 que eu amo. Muita proteção solar”, declarou.