Preta Gil fala sobre crise de ansiedade após ser hospitalizada: "Muito desagradável"

A cantora Preta Gil tranquilizou os seguidores das redes sociais após ter uma crise de ansiedade e ser hospitalizada

A cantora Preta Gil, que está em tratamento contra um câncer de intestino, usou as redes sociais nesta sexta-feira, 21, para tranquilizar seus seguidores após precisar ser hospitalizada com uma crise de ansiedade.

Nos Stories do Instagram, a artista confirmou que teve uma crise de ansiedade severa, assim como foi informado pelo jornalista Leo Dias, durante o programa Fofocalizando, do SBT, e explicou que após ser medicada por seu psiquiatra recebeu alta.

"Aos meus amores! Sim, ontem tive um mal-estar e por precaução fui ao hospital e era uma crise de ansiedade severa. Só quem já teve sabe do que estou falando, é muito desagradável", explicou ela no começo do texto.

Em seguida, Preta deu mais detalhes sobre o ocorrido e falou que já está muito melhor. Além disso, a filha de Gilberto Gil contou que viajou para comemorar o aniversário de uma grande amiga. "Não precisei ficar na clínica, fui medicada pelo meu psiquiatra e tive alta! Inclusive já estou no Maranhão para comemorar o aniversário de minha irmã Marina. Estou aqui vivendo que é o melhor remédio. Um dia de cada vez!!!", finalizou.

Confira:

Preta Gil fala sobre sua internação - Reprodução/Instagram

Preta Gil fala sobre cirurgia

A cantora Preta Gil usou a nova rede social do Instagram, o Threads, para responder algumas dúvidas e curiosidades dos seguidores e comentou sobre seu tratamento contra um câncer no intestino. Indagada sobre um sonho, ela afirmou que quer se curar. Questionada se está bem, ela respondeu: "Na medida do possível, mesmo. Tem dias melhores, outros nem tanto. Mas estou lutando muito pela minha saúde física, mental e espiritual!!!! Beijos".

Uma fã ainda quis saber da volta aos palcos ao lado do pai, Gilberto Gil, e da família, e comentou sobre a cirurgia para retirada do tumor. "Foi lindo, mas acabou!!! Foram só 7 shows!!!! Agora estou focando na minha operação pra retirar o tumor em agosto!! Beijos", contou ela.